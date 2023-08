Recensione AllDoCube iPlay 50: il tablet economico per vedere Netflix in HD ovunque

Con l'arrivo delle vacanze potremmo trovarci spesso nella condizione di essere fuori casa e non avere a disposizione un Wi-Fi a cui collegarsi per vedere le proprie serie TV preferite. In soccorso arriva AllDoCube iPlay 50 che ad un prezzo davvero irrisorio mette a disposizione un bel display IPS, la connettività LTE e il supporto a Widevine L1 che garantisce la visione di tutti i contenuti Netflix e delle app di streaming più popolari!

Recensione AllDoCube iPlay 50 (2023)

Design e materiali

AllDoCube iPlay 50 è un tablet con corpo in metallo dallo spessore di soli 8 millimetri, con schermo dai bordi piatti ma dalle forme morbide e mai spigolose. La finitura grigia opaca che troviamo sul retro e sui bordi del dispositivo è estremamente elegante nonché piacevole al tatto. La parte posteriore del tablet è caratterizzata dal logo della compagnia e dalle informazioni relative alle specifiche di base, mentre nell'angolo in alto a destra troviamo la fotocamera con sensore circolare.

Sul bordo sinistro troviamo il tasto di accensione e quello per la regolazione del volume, affiancati da uno dei due speaker stereo, su quello destro invece abbiamo a disposizione il connettore di ricarica USB-C e l'altro speaker, affiancato dal jack da 3.5 millimetri che completa la dotazione. Sulla parte alta del tablet, invece, è presente il foro per il microfono e lo slot di alloggiamento per la doppia SIM LTE (4G), a cui si può aggiungere una scheda SD rinunciando ad una delle SIM. La fotocamera per i selfie, invece, è incorporata nella parte frontale del dispositivo, nella parte alta di uno dei, purtroppo spessi, bordi del display.

Il peso del dispositivo è di soli 475 grammi, perfetto per essere quindi portato sempre appresso in uno zainetto oppure in borsa, mentre le dimensioni complete del tablet sono di 246.7 x 156.5 x 8.2 millimetri.

Display

AllDoCube iPlay 50 mette a disposizione uno schermo IPS in-Cell da 10.4″ con risoluzione Full HD+ (2000 x 1200 pixel) e 225 PPI che offre una luminosità massima di 350 nit, che nonostante possa non sembrare un valore molto alto, offre una visione davvero ottima. La resa cromatica è particolarmente buona, i colori sono fedeli alla loro controparte reale e le immagini vengono riprodotto in modo eccellente. Questo è infatti uno dei punti forti di questo dispositivo: con uno schermo così guardare i propri film e serie tv preferiti è un'esperienza davvero gratificante.

Grazie al supporto per il DRM Widevine L1 (il livello più alto per questo tipo di protezione dei contenuti), questo tablet è in grado di riprodurre senza alcun tipo di problema i contenuti multimediali in HD delle più famose app di streaming in circolazione, come per esempio Netflix, Disney+ e Prime Video.

Il display, inoltre, è dotato di una particolare “Eye-care mode” che consente di ridurre le emissioni di luce blu per salvaguardare la vista dell'utente. Per il comparto audio, invece, AllDoCube ha implementato due speaker stereo (già citati in precedenza) che amplificano il suono grazie al chip Smart PA.

Hardware e prestazioni

Sotto la scocca AllDoCube iPlay 50 nasconde un chipset Unisoc Tiger T618 realizzato con processo di produzione a 12nm, con CPU octa-core formata da 2 core Cortex-A75 da 2.0 GHz e 6 core Cortex-A55 da 2.0 GHz, e GPU Mali G52 3EE in grado di raggiungere una massima velocità di clock pari a 850 MHz (con supporto alle librerie Vulkan ed OpenGL). In dotazione abbiamo anche 6 GB di RAM fisica a cui possono esserne aggiunti altri 8 GB di RAM virtuale per un totale di 14 GB di RAM a disposizione. Per quanto riguarda invece lo spazio di archiviazione, troviamo una ROM da 128 GB espandibili grazie al supporto per le schede microSD da 512 GB.

Le limitazioni in termini di performance purtroppo si fanno sentire fin da subito: è possibile sfruttare il multitasking con le app più leggere, ma il sistema sembra andare particolarmente sotto sforzo quando si provano ad aprire documenti di grandi dimensioni. D'altronde, il focus di questo tablet è la fruizione di contenuti multimediali in streaming o in locale. Il gaming è possibile, ma solo per i giochi che non richiedono una grande potenza computazionale: i classici puzzle game divenuti passatempo per milioni di persone non avranno alcun tipo di problema, mentre le gradi produzioni con grafica 3D sono assolutamente sconsigliate.

Per quanto riguarda la connettività, invece, abbiamo a disposizione un modulo Wi-Fi Dual Band con supporto per le rete 2.4 GHz e 5.0 GHz (con Wi-Fi Direct e Display) e la connessione Bluetooth 5.0. Come accennato in precedenza, uno dei punti di forza del tablet è la connettività LTE/4G, con la possibilità di sfruttare anche la precisione del GPS (Beidou/Galileo/Glonass).

Il tablet è dotato anche di un comparto fotografico che lascia estremamente il tempo che trova: la fotocamera posteriore offre un sensore da 8 MP, mentre quella per i selfie offre davvero in minimo indispensabile, ovvero 5 MP. Nonostante siano presenti auto-focus e flash, le fotografie sono il punto più debole di questo dispositivo e non dovrebbero essere prese in considerazione vista la natura estremamente economica del tablet.

Software

AllDoCube iPlay 50 può godere delle novità di Android 13 con patch di sicurezza aggiornate al 5 marzo 2023. Totalmente assente il bloatware, quindi l'esperienza è molto simile a quella di Android stock ma a convincere davvero poco è l'UI personalizzata di AllDoCube. Nonostante sia presente un ottimo sistema di split-screen e la possibilità di personalizzare le icone direttamente dalle impostazioni, la UI sembra essere ancora in una fase embrionale e poco funzionale: il pannello di controllo con notifiche e toggle rapidi, per esempio, è totalmente illeggibile sia in modalità orizzontale che verticale, mentre la barra per cambio utente e lo spegnimento sembra appartenere proprio ad un'altra schermata ed incollata in quella posizione solo per motivi di praticità.

I problemi, tuttavia, non sono solo grafici: una volta impostata la lingua italiana il sistema operativo viene tradotto davvero in pochissime opzioni, lasciando la maggior parte dell'interfaccia in lingua inglese. Se masticate le lingue straniere non sarà un problema, ma se per voi avere un OS completamente tradotto in italiano è fondamentale forse per il momento dovreste prendere in considerazione altri dispositivi.

Ovviamente è presente il Play Store e tutte le app della suite Google quindi, se siete utilizzatori di dispositivi Android, una volta configurato il tablet avrete subito a disposizione tutte le vostre app preferiti in men che non si dica.

Batteria e ricarica

Il dispositivo è dotato di una batteria da 6000 mAh che garantisce un'autonomia davvero ottima: non solo non avrete difficoltà ad arrivare a fine giornata con un uso intenso, ma vi rimarrà sufficiente autonomia da godervi anche un film oppure un paio di episodi della vostra serie tv preferita. Purtroppo, l'esperienza varia in base al tipo di connessione in uso: è inevitabile infatti che quando viene sfruttata la connettività LTE si perdano un paio di ore di autonomia, mentre le performance migliori si ottengono quando si è connessi al Wi-Fi.

Da segnalare, purtroppo, l'assenza della ricarica rapida: il tablet infatti, nonostante sia dotato di connessione USB-C, è dotato di semplice ricarica standard da 5V/2A.

Recensione AllDoCube iPlay 50 (2023) – Prezzo e considerazioni

AllDoCube iPlay 50 è un tablet dalle prestazioni entry-level che ha un pubblico ben chiaro: tutte quelle persone che vogliono godersi la multimedialità in streaming anche in portabilità, senza dover scomodare il proprio smartphone. La connessione LTE, il bel display da 10.4″ e il supporto al DRM Widevine L1 (che lo rende compatibile con la visione in HD di tutti i contenuti) sono i punti forti di questo tablet, a cui si aggiunge chiaramente il prezzo: di listino il dispositivo viene proposto a circa 150€, ma grazie al codice sconto che trovate qui sotto potete farlo vostro a soli 134,36€!

Se volete regalarvi un'estate all'insegna di film e serie tv in streaming anche alla casa al mare senza spendere un'occhio della testa, questo è chiaramente il dispositivo che fa al caso vostro!

