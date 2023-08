N-one NBook Fly è il nuovo portatile economico con Dual Screen a meno di 650€

Il brand N-One ha fatto il grande passo in avanti lanciando il suo primo portatile, dopo una sfilza di tablet completi ed accessibili, dal look premium. E per entrare a gamba tesa nel settore dei laptop, la compagnia ha optato per una soluzione di tutto rispetto, sia esteticamente che in termini di specifiche. N-one NBook Fly è un notebook economico dotato di un pratico Dual Screen e non poteva mancare un'offerta lancio super conveniente, con tanto di spedizione gratis dall'Europa!

Bello, potente e stiloso: N-one NBook Fly è il notebook Dual Screen perfetto per la produttività

Crediti: N-one

Il primo portatile targato N-one si presenta come una soluzione premium dotata di un corpo sottile e leggero, con scocca i metallo ed un pratico doppio schermo. Il pannello principale è un'unità IPS da 16″ Full HD (1920 x 1200 pixel) mentre subito sotto trova spazio un Second Screen touch da 14.1″ (1920 x 550 pixel).

Crediti: N-one

Quest'ultimo può essere rialzato di 12° per un utilizzo facile e comodo. N-one NBook Fly è mosso dal processore Intel Core i7-10750H di 10° generazione, accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR4 e 1 TB di storage SSD ed alimentato da una batteria da 51 Wh. Il terminale offre una tastiera full-size retro-illuminata, un trackpad ampio ed un sensore per le videochiamate, WiFi Dual Band, Bluetooth 4.2 e varie porte.

Crediti: N-one

Il nuovo N-one NBook Fly debutta su GShopper ad un prezzo davvero niente male con codice sconto: solo 645€ per un portatile con doppio schermo e specifiche affidabili, ovviamente con l'immancabile spedizione gratis dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

