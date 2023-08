Addio Green Factory: OPPO decide di cambiare logo

È da tempo che la compagnia ha effettuato questo cambiamento, ma soltanto in queste ore si è iniziato a parlare del nuovo logo OPPO. Nei mesi scorsi è accaduto lo stesso in casa Nokia, e quando viene cambiato un logo che ha fatto la storia della compagnia è sempre una notizia degna di nota dal punto di vista simbolico. Ma a cosa dobbiamo questo cambiamento?

OPPO annuncia il suo nuovo logo, abbandonando lo storico colore verde

Crediti: OPPO

Come raccontato nel video-editoriale “La storia di BBK“, era il 2004 quando la divisione BBK AudioVideo venne rinominata in OPPO, passando dall'essere un'azienda dedicata al settore audio/video (lettori MP3, DVD, ecc.) a diventare uno dei brand più prolifici nel mercato degli smartphone. Ma forse non tutti sanno che il primo logo OPPO non era affatto verde bensì nero, e che quel colore venne mantenuto fino al 2013, quando dal nero si decise di passare al verde. Nel 2019, poi, il logo venne ritoccato, adottando un verde più scuro e una tipografia più regolare; ma che si parli di quello vecchio o di quello nuovo, il logo OPPO si contraddistingue per avere la parte circolare della lettera P che riprende la stessa forma sferica della O.

Crediti: OPPO

Arriviamo così al 2023, quando sul sito ufficiale e sulle pagine social di OPPO appare l'ultima versione del logo, tipograficamente identica a prima ma abbandonando il colore verde per tornare alla scelta monocromatica delle origini. Una decisione che è stata presa da OPPO senza troppi proclami, ma sulla quale si è pronunciata viste le molte domande ricevute su Weibo. La compagnia ha affermato che il nuovo logo vuole dare un feeling più sofisticato, minimal e contemporaneo.

OPPO a parte, questo tipo di cambio del design viene solitamente effettuato per favorirne la versatilità, in quanto un logo bianco/nero si sposa molto più facilmente con qualsiasi contesto. Tuttavia, OPPO ha specificato che il verde rimarrà una parte cruciale dell'identità del marchio, e che verrà utilizzato in “design visivi interattivi per arricchire ogni scena in cui il marchio incontra gli utenti“.

