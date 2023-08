Huawei Children Watch 5 Vitality Edition: ecco il nuovo wearable per bambini

Huawei porta oggi sul mercato cinese un nuovo smartwatch dedicato ai più piccoli, il Children Watch 5 Vitality Edition, che offre la possibilità di effettuare videochiamate rapide con i genitori e condividere sempre la propria posizione grazie grazie ad un nuovo sistema di rilevamento con intelligenza artificiale.

Bambini sempre sotto controllo grazie al nuovo smartwatch di Huawei

Crediti: Huawei

Huawei Children Watch 5 Vitality Edition offre un stile “mecha” che rende più piacevole il dispositivo per i bambini, mettendo a disposizione funzioni che migliorano la sicurezza dei più piccoli provando allo stesso tempo a responsabilizzarli. Questo nuovo smartwatch infatti è dotato di una videocamera che permette ai genitori di videochiamare su WeChat in ogni momento i propri figli, per mantenere sempre un contatto nel caso in cui fossero in difficoltà.

Il dispositivo, inoltre, è dotato di un sistema di rilevamento della posizione 10-fold con intelligenza artificiale, in grado di rilevare in tempo reale la posizione del bambino che indossa lo smartwatch grazie anche alla tecnologia NLP di Huawei. L'AI integrata, permette di ottenere una posizione più dettagliata anche nei posti chiusi, con la possibilità di delimitare le aree sicure in cui poter transitare.

Crediti: Huawei

Il Children Watch 5 è dotato anche di supporto ai pagamenti tramite codice QR: i bambini infatti potranno utilizzare Alipay e WeChat per pagare in modo sicuro e sempre sotto la supervisione dei genitori. Il dispositivo, essendo destinato ai più piccoli, offre anche una certificazione IPX8 per la resistenza all'acqua.

Huawei Children Watch 5 Vitality Edition è disponibile da oggi in Cina al prezzo di circa 85€ (608 yuan), nelle colorazioni rosso e blu. Al momento non sono state diffuse informazioni sull'eventuale commercializzazione del prodotto anche in occidente, ma sembra difficile che questo smartwatch possa arrivare anche sui nostri mercati.

