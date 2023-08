La custodia delle prossime AirPods potrebbe trasformarsi in bracciale o collana

In queste ore sono emersi in rete dei nuovi brevetti registrati da Apple che potrebbero fornirci un primo sguardo alle rivoluzionarie custodie delle future AirPods. La compagnia di Cupertino, a quanto pare, starebbe lavorando per integrare il meccanismo di ricarica delle iconiche cuffie in oggetti di uso comune, quali possono essere collane oppure bracciali.

Bracciali, collane, portachiavi: le custodie delle AirPods del futuro saranno rivoluzionarie

Crediti: Brevetti Apple

Attualmente le AirPods e le AirPods Pro offrono una classica custodia di ricarica a forma di guscio, ma presto la situazione potrebbe davvero evolversi. I nuovi brevetti registrati di Apple, infatti, suggeriscono che la compagnia statunitense stia lavorando duramente per la realizzazione di custodie di ricarica (o dispositivi predisposti alla stessa azione) che arrivino in formati totalmente diversi.

In futuro, potremmo avere delle custodie a forma di bracciale, collana o addirittura portachiavi: le dimensioni degli oggetti fanno pensare anche che in futuro le AirPods possano arrivare in formati più piccoli. Le custodie potrebbero diventare, quindi, anche pieghevoli e flessibili ed essere integrate completamente nell'outfit dell'utente.

Ovviamente si tratta di brevetti che non necessariamente si convertiranno in prodotti veri e propri, ma le idee di Apple fanno spesso da apripista per le tecnologie che ben presto diventeranno mainstream.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le