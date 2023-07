Le cuffie TWS economiche di Realme costano solo 21€

Voglia di un paio di auricolari true wireless da battaglia? Sei in cerca di cuffie TWS economiche, da maltrattare durante l'allenamento o gli spostamenti in treno? Le Realme Buds T100 sono più che adatte allo scopo: resistenti, accessibili ma al contempo affidabili e dotate di Bluetooth 5.3, ora in offerta su GShopper ad un prezzo decisamente invitante!

Realme Buds T100 sono gli auricolari true wireless super economici, ora in sconto con Coupon

Crediti: Realme

Le Realme Buds T100 sono una delle ultime soluzioni economiche del brand, lanciate anche in Italia a inizio anno. Si tratta di auricolari senza fili dotati di driver da 10 mm, connettività Bluetooth 5.3 e tanta autonomia (fino a 28 ore). Ovviamente sono presenti varie chicche, come la riduzione del rumore in chiamate, la modalità da gaming (con riduzione della latenza di 88 ms), resistenza ai liquidi IPX5 ed un look nel perfetto stile del brand, ossia semplice e con un tocco di “giallo Realme”.

Crediti: Realme

Gli auricolari true wireless Realme Buds T100 costano solo 21€ grazie al nuovo codice sconto di GShopper, con spedizione gratis. Si tratta di cuffiette TWS affidabili, dall'elevata stabilità grazie al BT 5.3: un'occasione top a questo prezzo!

