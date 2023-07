Nubia Z50S Pro smontato: fotocamera a confronto con Xiaomi 13 Ultra e 13 Pro

A distanza di pochissimo dal debutto ufficiale del nuovo top di gamma Nubia Z50S Pro è già disponibile un video teardown che svela i segreti del Camera Phone. Il dispositivo è stato smontato con cura e la clip ci mostra il modulo fotografico a confronto con quello di Xiaomi 13 Ultra e 13 Pro, gli ultimi modelli di punta della compagnia di Lei Jun.

Nubia Z50S Pro smontato in un video teardown: ecco i segreti della sua super fotocamera

Crediti: Weibo

Ma qual è la novità introdotta dal top di gamma targato Nubia? A parte avere delle ottime specifiche tecniche ed un design elegantissimo, il flagship è dotato di una fotocamera stellare composta da un triplo modulo da 50 + 50 + 8 MP con stabilizzazione OIS, ultra-wide/macro ed un teleobiettivo 3.4X. La grande particolarità è la presenza del sensore IMX800 (da 1/1.49″) accompagnato da una lente con una lunghezza focale di 35 mm. Si tratta di una particolarità che contraddistingue i top di gamma Nubia e che consentirebbe di avere una prospettiva più realistica, simile a quella dell'occhio umano.

Il sensore principale di Nubia Z50S Pro è dotato di un'apertura di f/1.59 ed è arricchito da un sistema di lenti 1G + 6P, ossia composto da sei lenti in plastica ed una in vetro. Il comparto fotografico del dispositivo viene messo a nudo dal video teardown: Z50S Pro viene smontato ed esaminato in dettaglio.

Dal video possiamo osservare il sensore principale a confronto con quello a bordo di Xiaomi 13 Ultra e Xiaomi 13 Pro (entrambi da 1″ e con apertura f/1.9). Rispetto ai due rivali, il sensore di Nubia ha un'apertura che misura 5,21 mm di diametro (rispetto ai 4,97 mm e 4,10 mm dei modelli Xiaomi). Che ve ne pare del nuovo Nubia Z50S Pro e del suo comparto fotografico d'eccezione? Sareste curiosi di provare le sue capacità da Camera Phone?

