Nubia Z50S Pro: il camera phone ha una data ufficiale

Non soltanto ha un nome definitivo, ma adesso Nubia Z50S Pro ha anche una data ufficiale per la sua presentazione al grande pubblico. Pochi giorni ci separano dallo scoprire il nuovo top di gamma del sub-brand di ZTE, uno smartphone che punterà molto sulla fotocamera, come sottolineano i nuovi teaser ufficiali.

Nubia Z50S Pro ha una data di lancio ufficiale, ecco quali saranno le sue novità

Crediti: Nubia

Per elevare ulteriormente la qualità fotografica, Nubia Z50S Pro sarà dotato di lenti personalizzate 1G+6P, sigla che sta a indicare l'utilizzo di una lente a 7 elementi di cui 1 realizzato in vetro e 6 in plastica; solitamente le lenti fotografiche usate negli smartphone sono interamente in plastica, mentre l'utilizzo del vetro aumenta la nitidezza delle immagini catturate; inoltre, l'implementazione del filtro IR aiuta a ridurre i riflessi.

Nubia Z50S Pro verrà presentato il prossimo 20 luglio in Cina. Le specifiche finora trapelate ci parlano di un vero top di gamma, dotato non solo di una fotocamera di livello ma anche dell'ultimo SoC top high-end Qualcomm disponibile.

