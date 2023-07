Eleglide M1 Plus, T1 e T1 Step-Thru: acquista due bici e risparmi quasi 500€

Le bici elettriche Eleglide M1 Plus, T1 e T1 Step-Thru sono ottime scelte per chi cerca una bici elettrica affidabile e versatile. Tutti e tre i modelli sono dotati di un motore potente, tanta autonomia e una serie di caratteristiche che le rendono ideali per la guida in città, in campagna o in montagna. Risparmia con le nuove offerte targate Geekmall, con sconti fino a 480€ e spedizione gratis direttamente dall'Europa!

Acquista due bici su Geekmall e risparmi: ecco i modelli Eleglide in sconto

La scelta della migliore bici elettrica dipende dalle tue esigenze e dal tuo budget: ad esempio Eleglide M1 Plus è un modello potente, ma dotato di un corpo leggero e pieghevole mentre T1 e T1 Step-Thru sono ottime opzioni da trekking. Oggigiorno sempre più utenti scelgono una e-bike grazie ai molteplici vantaggi che offrono: permettono di ridurre l'inquinamento, fanno risparmiare sulle spese per i trasporti, danno una maggiore libertà di movimento e permettono di fare esercizio fisico.

Le nuove offerte Geekmall dedicate alle bici Eleglide sono super convenienti: acquista due unità dello stesso modello e ricevi un super sconto! Una promozione adatta alle coppie e alle famiglie che vogliono passare alla mobilità green (puntando al massimo risparmio). Se non visualizzi correttamente i box presenti nell'articolo, prova a disattivare AdBlock.

Eleglide M1 Plus è una bici elettrica facile da trasportare e da riporre. Ha un motore da 250W che può raggiungere una velocità massima di 25 km/h e una batteria da 12,5 Ah che offre un'autonomia fino a 100 km. È dotata di un cambio Shimano a 21 velocità, di un faro anteriore e posteriore, un cavalletto e pneumatici CTS da 27,5″. Si tratta sicuramente di una buona scelta per chi cerca una bici elettrica in grado di affrontare sia strade urbane che percorsi accidentati; inoltre è perfetta per chi ha un budget limitato (con un super sconto di ben 480€).

Eleglide T1 è una bici elettrica da trekking che è perfetta per le escursioni su strada e fuoristrada. Ha un motore da 250W, una velocità massima di 25 km/h e una batteria da 450 Wh che offre un'autonomia fino a 100 km. L'e-bike è dotata di un cambio Shimano a 7 velocità, un ammortizzatore idraulico con blocco, un pratico display LCD e ruote CTS da 27,5″. Se sei in cerca di una bici elettrica da trekking affidabile e versatile e ami fare escursioni su strada e fuoristrada allora è la soluzione perfetta: l'e-bike in grado di affrontare qualsiasi terreno!

Infine troviamo in sconto anche Eleglide T1 Step-Thru: anche in questo caso si tratta di una bici elettrica da trekking con telaio step-thru che rende più facile salire e scendere dalla sella. Ha un motore da 250W e una batteria da 13 Ah 36 V, per un'autonomia fino a 100 km (in modalità assistita). Non mancano un cambio Shimano a 7 velocità, un utile portapacchi, pneumatici CTS da 27,5″ e una sospensione idraulica anteriore. L'e-bike adatta agli utenti in cerca di una soluzione da trekking, ma che punta forte sulla comodità.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

nel nostro volantino settimanale

⭐️ Scopri le