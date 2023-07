Hiseeu CQ1 è la telecamera di sicurezza che si ricarica con il sole

Arriva una nuova soluzione per la sicurezza della tua casa: Hiseeu CQ1 è la telecamera di sicurezza da esterno che ti permette di risparmiare sulla bolletta (grazie alla ricarica solare), si installa in un lampo ed offre tante funzionalità. E grazie al codice sconto di Geekbuying e alla spedizione EU gratis, il prezzo scende e puoi ricevere il tuo acquisto in tempi brevissimi!

Hiseeu CQ1 con pannello solare incluso: risparmia con questo nuovo codice sconto

Crediti: Hiseeu

La telecamera di sicurezza Hiseeu CQ1 è una soluzione da esterno perfetta per gli utenti interessati a risparmiare sulla bolletta. Infatti l'IP Camera è equipaggiata con un pratico pannello solare da 3W, in grado di ricaricare la batteria inclusa (si tratta di un'unità da 9.000 mAh). Non c'è alcun bisogno di un cavo di alimentazione: basta semplicemente installare la telecamera, configurarla ed il gioco è fatto.

Insole Hiseeu CQ1 è un modello completo a tutto tondo, dotato di un sistema PTZ a 360° (quindi in grado di muoversi liberamente in orizzontale e in verticale, riducendo i punti ciechi), visione notturna a colori e video con risoluzione 2K. Ovviamente si tratta di un dispositivo con impermeabilità IP66 per resistere alle intemperie; non mancano l'audio bidirezionale, la tecnologia di rilevamento dei movimenti, la connettività Wi-Fi, l'accesso remoto tramite app ed un sistema di allarme con sirena e luce.

Crediti: Hiseeu

La telecamera di sicurezza con ricarica solare Hiseeu CQ1 scende a soli 64€ grazie alla combinazione tra offerta lampo e il nuovo codice sconto dedicato: l'IP Camera è acquistabile su Geekbuying, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

