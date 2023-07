Amazon Prime Video con pubblicità: il successo di Netflix è tentatore

Sembra proprio che le scelte apparentemente più impopolari intraprese da Netflix siano anche il motivo del suo recente successo, e Amazon Prime Video potrebbe seguire le sue orme. Cancellazione dei piani economici, stop alla condivisione password e annunci pubblicitari: tutte novità che su due piedi potrebbero far pensare alla crisi per la piattaforma di streaming, ma non sta andando affatto così. Non soltanto stanno aumentando gli abbonati, ma soprattutto stanno salendo i guadagni, una ricetta che potrebbe essere prontamente copiata dal competitor di Amazon.

Amazon sta pensando a inserire un piano con pubblicità all'interno di Prime Video

Crediti: El Diario de Honduras

A dirlo sono fonti riportate dal Wall Street Journal: fra i piani di Amazon ci sarebbe l'aggiunta di un piano pubblicitario in Prime Video e aumentare le entrate dalla sua costola per l'intrattenimento. Quando si parla di entrate pubblicitarie, Amazon è terza dietro soltanto a Google e Meta, ma Prime Video non rientra in questo discorso, facendo affidamento unicamente agli introiti dagli abbonamenti.

Secondo le fonti, gli inserzionisti vedrebbero di buon grado un cambiamento che farebbe adeguare Prime Video ai competitor Netflix e Disney+, che già prevedono un piano in cui vengono mostrate pubblicità durante serie TV, film, documentari, sport e quant'altro. Anche perché all'interno della piattaforma ci sono anche i Prime Video Channels, perciò gli accordi pubblicitari potrebbero toccare anche gli accordi con le varie Paramount+, discovery+, Infinity, MUBI e compagnia varia.

Adesso sta ad Amazon capire se e come implementare la pubblicità: per il momento, le fonti parlano di “brevi interruzioni“, ma è ancora tutto da vedere. Anche perché, a differenza delle piattaforme rivali, molti degli spettatori di Prime Video vi accedono tramite l'abbonamento Amazon Prime. E se la compagnia decidesse di ridimensionare il vantaggio, offrendo il piano pubblicitario agli abbonati Prime e richiedendo un pagamento extra per rimuovere gli annunci? Avviene già con lo streaming musicale, dove chi è abbonato Prime ha accesso ad Amazon Music Prime ma se vuole avere l'accesso a tutta la musica deve pagare un sovrapprezzo.

