ChatGPT adesso ricorda chi siamo e di cosa abbiamo bisogno

OpenAI ha annunciato oggi l'arrivo di una nuova funzione per ChatGPT che consentirà di effettuare richieste più rapide permettendo al popolare chatbot di ricordare a priorio chi siamo e quello di cui abbiamo bisogno. Grazie a quelle che vengono chiamate “Istruzioni personalizzate“, infatti, è possibile istruire il servizio riducendo ad una singola volta il prompt che specifica l'impostazione sulla personalità che deve utilizzare ChatGPT.

Per ottenere risultati migliori dalle risposte di ChatGPT è spesso consigliato utilizzare prompt di impostazione: per esempio, nel caso in cui avessimo bisogno di un testo per un articolo, istruiremmo il servizio con un richiesta del tipo “Sei un giornalista che tratta di…” per regolare l'immedesimazione del chatbot. Grazie alle istruzioni personalizzate, tutto questo è regolabile tramite un singolo comando direttamente dalle impostazioni, in modo che ChatGPT sappia sempre chi siamo e cosa vogliamo.

Questa nuova funzione è disponibile già da oggi per tutti gli abbonati a ChatGPT Plus, ma non nel Regno Unito e in Europa. Le motivazioni attulmente rimangono sconosciute, ma protrebbero servire nuove regolazioni per la privacy che mettano in regola la GDPR prima di veder arrivare questa funzione anche in Italia.

Al momento non è chiaro se questa funzione rimarrà esclusiva per l'abbonamento Plus oppure se in futuro anche gli utenti non abbonati potranno sfruttare le Istruzioni Personalizzate.

