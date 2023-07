Anthropic lancia Claude 2: il chatbot con AI diventa più potente e sicuro

Anthropic, startup fondata da alcun ex-dirigenti di OpenAI, ha ufficializzato oggi l'arrivo di Claude 2, la seconda versione del chatbot alimentato dall'intelligenza artificiale. Disponibile da oggi in beta sul web e tramite API, questo bot promette prestazioni maggiori e possibilità più limitate di generare contenuti falsi o dannosi.

Claude 2 è ufficiale: più potente e meno incline a generare contenuti dannosi

Crediti: Anthropic

Claude 2 è disponibile da oggi in beta negli Stati Uniti e nel Regno Unito, offrendo la possibilità di cercare nei documenti, riassumere, scrivere codice e rispondere a domande su qualsiasi tipo di argomento. Rispetto alla versione 1.3, secondo Anthropic, questo nuovo chatbot è più potente in quasi tutti i settori.

La seconda versione di Claude, per esempio, ha ottenuto un punteggio superiore nella sezione a risposta multipla dell'esame BAR: 76.5% contro il 73% della versione 1.3. Il bot è anche riuscito a superare la sezione a risposta multipla dell'esame U.S. Medical Licensing ed ha ottenuto un punteggio del 71.2% nel test di programmazione Codex Human Level Python (dove la versione 1.3 aveva raggiunto solo il 56%).

“Abbiamo lavorato per migliorare il ragionamento e il senso di consapevolezza del modello di linguaggio, in modo da consentirgli di seguire meglio le indicazioni prestando attenzione alle limitazioni” ha dichiarato Sandy Banerjee di Anthropic.

La startup, inoltre, ha tenuto a specificare che Claude 2 è “due volte migliore” rispetto alla versione 1.3 nel fornire risposte “non pericolose“, ma non sono state fornite altre informazioni sulle metriche utilizzate in questo caso. Dal whitepaper del progetto di evince che la nuova versione è meno incline a fuggire dagli schemi e che quindi risulta più sicura per gli utenti.

Il rilascio di Claude 2 arriva a poca distanza dall'inizio della perdita di traffico per ChatGPT: potrebbe quindi essere questa un'occasione d'oro per proporsi come reale alternativa a quella che è l'AI più famosa del web al momento.

