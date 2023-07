Il sistema di allerta terremoti di Android sotto accusa in Turchia, ma Google risponde

Lo scorso 6 febbraio la Turchia è stata colpita da un devastante terremoto di magnitudo 7.8 che ha messo in ginocchio il paese. A mesi di distanza la terra non ha ancora smesso di tremare, ma i tanti acclamati strumenti che dovrebbero permettere alla gente di mettersi in salvo sono finiti sotto accusa: il sistema di allerta di Android, secondo la BBC, avrebbe fallito nell'avvisare le persone della prima scossa.

Android non avrebbe inviato alcuna notifica per la prima scossa del terremoto in Turchia

Crediti: Google

Secondo gli investigatori, solo un numero limitato di persone avrebbero, in seguito, ricevuto effettivamente l'avviso per la seconda scossa di terremoto, ma a quel punto era oramai troppo tardi. La risposta di Google, tuttavia, non si è fatta attendere: Micah Berman ha dichiarato che milioni di persone in Turchia hanno ricevuto la notifica, portando delle prove purtroppo molto deboli.

Google infatti non ha condiviso le metriche esatte, ma ha risposto mostrando il chiacchiericcio sui social delle persone che postavano gli screen della notifica appena arrivata. La BBC, tuttavia, ha evidenziato come nelle immagini sia presente soltanto una notifica relativa alla prima scossa del terremoto più potente che si sia mai registrato sulla superficie terrestre.

La preoccupazione, infatti, nasce proprio da questo: il sistema avrebbe fallito nell'identificare un terremoto di proporzioni mai viste prima, quindi potrebbe non essere in grado di identificarne nemmeno uno meno potente perdendo completamente della sua utilità.

