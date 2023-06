Xiaomi lancia la nuova TV EA43 2023: stesso prezzo, ma più potenza

Quasi in sordina, Xiaomi ha portato sul mercato cinese la nuova Smart TV entry-level EA43 2023, una versione aggiornata del dispositivo arrivato in Cina lo scorso anno. Il prezzo resta invariato (e super conveniente), mentre salgono le prestazioni grazie ad un nuovo chipset quad-core a 64 bit.

Xiaomi TV EA43 2023: nuovo chipset quad-core per prestazioni superiori

Xiaomi TV EA43 2023, proprio come il suo predecessore, è dotato di un pannello Full HD (1080p) da 43″ con refresh rate da 60 Hz, angolo di visione di 178° e un rapporto screen-to-body pari al 96.7%. A sostituire il chipset Amlogic dual-core presente sulla versione 2022, su questo nuovo modello troviamo un nuovo chip quad-core a 64 bit il cui nome non viene specificato nelle specifiche tecniche, ma che viene affiancato da una GPU Mali, 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione.

Per quanto riguarda la connettività, abbiamo a disposizione il Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz), una porta Ethernet, 2 ingressi HDMI di cui uno ARC, connessione AV, S/PDIF e doppia porta USB. A completare il dispositivo troviamo un comparto audio formato da 2 speaker stereo da 8W.

Xiaomi TV EA43 2023 è disponibile in Cina al prezzo di circa 102€ (799 yuan). Al momento non sappiamo se il celebre brand cinese abbia intenzione di portare questo nuovo prodotto anche in occidente, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno informazioni su una eventuale commercializzazione internazionale.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le