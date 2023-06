Honor MagicBook X 16 arriva in Italia, insieme ai saldi estivi dello store ufficiale!

La compagnia cinese ha annunciato il debutto di un nuovo portatile premium per il nostro paese. Si tratta di Honor MagicBook X 16 (2023) che arriva in Italia giusto in tempo per i saldi estivi: il notebook è già in offerta lancio grazie alla promozione Summer Sales dello store ufficiale!

Honor MagicBook X 16 ufficiale in Italia: caratteristiche, prezzo e promozione grazie ai Summer Sale

Il nuovo Honor MagicBook X 16 (2023) rappresenta l'ultimo modello premium del brand, un laptop versatile e potente, caratterizzato da una scocca metallica ed un corpo sottile e leggero (17,9 mm di spessore per un peso di soli 1,75 kg). Il portatile è dotato di un ampio schermo IPS FullView da 16″, con rapporto in 16:10, cornici sottili su due lati (4,5 mm), risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel), tecnologia di oscuramento DC e fino a 300 nit di luminosità.

MagicBook X 16 è mosso da un processore Intel Core i5-12450H di 12° generazione (fino a 2,0 GHz base e turbo fino a 4,4 GHz), supportato da 16 GB di RAM LPDDR4x, 512 GB di storage SSD e dotato di grafica Intel UHD.

Il comparto offre anche una batteria da 60Wh, una tastiera full-size retroilluminata, un ampio touchpad, un pulsante di accensione con lettore d'impronte, Windows 11 Home lato software, la possibilità di espandere l'SSD fino a 1 TB ed un sistema di raffreddamento basato su una ventola integrata e tubi di calore doppi.

Honor MagicBook X 16 (2023) è disponibile al prezzo di 899€ sullo store ufficiale, ma è possibile risparmiare utilizzando il codice sconto AMBX16 (valido fino al 30 giugno); inoltre il laptop è in promo per i Summer Sale. Il prezzo finale, quindi, è di 769,9€.

Honor Summer Sales: tutti i dettagli dei saldi estivi dello store

Oltre al debutto del nuovo notebook, Honor ha dato il via all'evento Summer Sale con sconti fino al 30% su tanti prodotti del brand. MagicBook X 16 non è di certo l'unico dispositivo proposto ad un prezzo top: ci sono anche Honor Magic 5 Pro, l'ultimo flagship della compagnia, Honor 70 (stiloso e adatto ai vlogger), Magic 5 Lite, Pad 8 e tanto altro ancora! Date un'occhiata alla pagina dedicata ai saldi estivi per scoprire tutte le offerte Honor!

