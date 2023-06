Pulizie perfette con Roborock S7 Max Ultra: aspira e lava con tecnologia VibraRise!

Per una pulizia profonda dei pavimenti è necessario un accessorio in grado di unire potenza di aspirazione ed una funzione di lavaggio avanzato, quest'ultima con un sistema di vibrazione che simuli lo strofinamento manuale (migliorandolo). Inoltre c'è anche un altro aspetto da tenere presente, ossia la dock di svuotamento: un prodotto tech perfetto è in grado non solo di pulirsi da solo, ma anche di pulire la stessa stazione di ricarica e perfino i mop (dai residui di sporco). Il nuovo Robotock S7 Max Ultra è proprio questo: un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo ed efficiente, con tecnologia VibraRise, una potenza di aspirazione di 5.500 PA e funzione di pulizia della base.

Roborock S7 Max Ultra è il nuovo robot aspirapolvere con dock, ora in offerta lancio su Amazon

La dock di svuotamento è uno degli accessori più comodi ed utili quando si parla di robot aspirapolvere: permette di pulire il robottino, riempire il contenitore dell'acqua pulita di quest'ultimo ed offre – ovviamente – la funzione di ricarica. Tuttavia la stessa base è un luogo dove si annidano lo sporco e le impurità a causa del mop bagnato, dell'acqua di scarico del robot. Insomma è facile incorrere nella formazione di batteri e cattivi odori!

Questa è la grande novità di Roborock S7 Max Ultra: il robot non è solo un alleato prezioso per le pulizie di casa, ma è anche in grado di rimuovere lo sporco presente nella stazione di svuotamento (grazie al sistema VibraRise che permette di ottenere una pulizia profonda, al pari di quella manuale). All'interno della dock è presente una spazzola che ruota ad alta velocità, posizionata in un alloggiamento sotto il robot: in questo modo è possibile rimuovere i residui dal mop.

La spazzola pulisce il mop con movimenti da sinistra verso destra (e viceversa) rimuovendo sporco e residui; questi vengono a loro volta rimossi dal sistema di autopulizia della stazione.

Un altro passaggio importante riguarda l'asciugatura del panno: dopo la pulizia il mop e l'interno della base vengono asciugati sfruttando un getto di aria calda fino a 45°C. In questo modo viene impedito il proliferare di batteri e di cattivi odori causati dall'umidità. La stazione all-in-one di Roborock S7 Max Ultra è completa a tutto tondo: la pulizia non passa solo dai pavimenti!

Il nuovo robot aspirapolvere è dotato di una spazzola flottante in gomma perfetta per superfici irregolari ed offre una potenza di aspirazione di 5.500 PA, con un mop in grado di sollevarsi in caso di tappeti e moquette. La spazzola in gomma si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di pavimento, raccogliendo la polvere in modo semplice ed efficiente. Si tratta di uno dei robot più potenti sul mercato!

Roborock S7 Max Ultra non è solo potente – grazie ai suoi 5.500 PA – ma è dotato di tecnologie top, che lo rendono la soluzione definitiva contro le macchie più ostinate. Grazie sistema VibraRise, il mop pulisce il pavimento con la forza di 3.000 vibrazioni ultrasoniche al minuto, applicando al contempo una pressione verso il basso di circa 600 grammi. Il risultato? Pavimenti puliti e massima efficacia anche contro le macchie più ostinate!

I vantaggi del nuovo Roborock non sono ancora finiti: S7 Max Ultra è dotato di tecnologia Reactive Obstacle Avoidance, ossia un sistema per il rilevamento degli ostacoli in modo preciso. Questi vengono evitati agilmente mentre la navigazione LiDAR permette di ottenere mappe dettagliate per una copertura completa della casa.

S7 Max Ultra è compatibile con l'app Roborock, che permette di controllarlo a distanza ed accedere a varie funzionalità. Ad esempio, prima di tornare a casa dal lavoro è possibile attivare la funzione di pulizia; si può decidere di passare l'aspirapolvere o di lavare i pavimenti oppure entrambi. L'utente può anche selezionare le stanze da pulire manualmente. L'app supporta varie funzioni smart come l'impostazione di zone vietate, la mappatura rapida degli ambienti, i programmi di pulizia personalizzati, la mappatura multilivello e quella 3D e tanto altro ancora.

Il robot aspirapolvere Roborock S7 Max Ultra è disponibile su Amazon in offerta lancio: il prezzo scende a 949€, ma solo fino al 21 giugno. Dopo il periodo promozionale, il robottino tornerà al prezzo di listino (ossia 1.199€).

Articolo sponsorizzato.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le