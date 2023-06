Google Project Tailwind sta arrivando: nuovo nome ed early access alle porte

In occasione dell'evento I/O 2023, Google ha mostrato una piccola anteprima di “Project Tailwind“, il quaderno degli appunti alimentato completamente dall'intelligenza artificiale PaLM. Questo nuovo servizio aiuterà studenti e lavoratori ad appuntare le nozioni fondamentali per progetti e studio con l'affiancamento dell'IA che potrà interagire con il testo appena creato, oppure generarne di nuovo.

Un quaderno per gli appunti alimentato dall'IA: ecco Google Project Tailwind

Google ha annunciato che la demo che abbiamo potuto apprezzare in occasione dell'I/O 2023 sarà presto disponibile in una versione early access che potranno provare gli utenti iscritti ai Google Labs. La landing page del progetto, infatti, suggerisce il lancio imminente di una versione ad accesso anticipato, con conseguente cambio di nome del progetto.

Project Tailwind, infatti, lascerà spazio ad un nome con più assonanza al progetto che consente di apprendere con più facilità e velocità le nozioni incluse negli appunti appena presi. Il servizio, secondo Google, permetterà anche agli scrittori di fare ricerche per un articolo, agli analisti di realizzare i report e agli avvocati ti preparare i loro casi.

Tailwind, quindi, sembra essere un taccuino per gli appunti “tuttofare“, in grado di assistere qualsiasi utente dai compiti più banali a delle vere e proprie raccolte di dati. Non ci resta che attendere maggiori informazioni da parte di Google per il lancio della versione early access.

