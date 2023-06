Recensione Dangbei Neo: il piccolo proiettore portatile dalle grandi potenzialità

Quando si parla di proiettori portatili compatti, si parla di un particolare segmento di un mercato sempre più in crescita in cui bisogna fare necessariamente i conti con i compromessi. Perché, è chiaro, nel mondo della proiezione dell'immagine le dimensioni fisiche di ottiche e sistemi di proiezione sono quasi “proporzionali” alla luminosità e la diagonale dell'immagine. Il The Freestyle di Samsung, l'Xgimi MoGo Pro+ (qui la recensione), sono solo due dei prodotti più venduti di questa categoria e, per quanto siano di ottima qualità, entrambi sono caratterizzati da una luminosità di picco che si assesta intorno ai 300 ANSI Lumen.

Poi arriva Dangbei, un marchio che abbiamo imparato a conoscere con il suo ottimo Mars Pro (qui la recensione), che ha da poco presentato un nuovo modello, più compatto ed economico del proiettore 4K da 3200 ANSI Lumen, che entra a gamba tesa nella fascia di prezzo in cui si posizionano i proiettori portatili di Xgimi e Samsung, ma lo fa con circa 100 ANSI Lumen in più ed uno sconto tramite coupon da sfruttare direttamente su Amazon.

È il Dangbei Neo, un proiettore portatile 1080p con 540 ANSI Lumen, in grado di generare un'immagine da 120”, compatibile con HDR10 e HLG e che integra, nativamente, il supporto a Netflix. Scopriamo assieme quali sono i suoi pro ed i suoi contro.

Recensione Dangbei Neo: proiettore portatile compatto, economico, dalle ottime caratteristiche

Design e materiali

Dal punto di vista estetico, il Dangbei Neo è come se fosse una versione in miniatura del più grande, prestate e costoso Mars Pro. A dirla tutta, se lo si paragonasse ad altri proiettori DLP portatili (come quello di Xgimi e Samsung, appunto), non si tratta di un proiettore particolarmente compatto: è grande 20×15.7×10 cm, ma è comunque abbastanza piccolo da poter essere messo in zaino e portato con sé. Pesa poi circa 1.4 Kg, e può essere appoggiato praticamente ovunque, anche sulle superfici più fragili.

Questa struttura più “massiccia” ha però un pro: molti proiettori portatili sono troppo leggeri per riuscire a gestire il peso di eventuali cavi tesi, rendendo difficile trovare il giusto angolo di visione, mentre il Dangbei Neo non è così, anche grazie ad un baricentro più basso e quattro piedini in gomma che assicurano un ottimo grip.

Tuttavia però, ho trovato una mancanza piuttosto fastidiosa in questo modello. Ok, può essere collegato ad un qualsiasi treppiedi tramite l'aggancio standard, ma non dispone di alcun sistema per la regolazione dell'inclinazione. Il che vuol dire che appoggiandolo su una superficie piana, l'angolo di proiezione sarà necessariamente perpendicolare alla superficie, che rende l'impostazione iniziale del dispositivo molto meno “user friendly”.

Ad ogni modo, design e materiali del Dangbei Neo sono decisamente buoni se paragonati al prezzo di vendita, non dispone di tasti di controlli fisici (eccetto quello di accensione) e posteriormente è dotato d un'uscita ottica digitale, un'ingresso ethernet, un ingresso HDMI e due porte USB.

Anteriormente poi, il Dangbei Neo integra un sensore ToF nella parte anteriore con il quale il sistema riuscirà anche a calcolare l'angolo con cui è allineato alla superficie di proiezione per poi modificare automaticamente la messa a fuoco e la correzione trapezoidale. E, ve lo dico, è questa una delle funzioni migliori di questo modello.

In confezione arriva anche un telecomando di buona qualità. Tramite il telecomando si potrà ovviamente gestire tutte le funzionalità del proiettore senza alcun problema ed avviare, tramite dei tasti dedicati, Netflix, Prime Video e YouTube.

Caratteristiche tecniche

Per comprendere le caratteristiche tecniche Dangbei Neo, prendiamo l'Xgimi MoGo Pro+ come punto di riferimento. Entrambi i modelli proiettano un'immagine generata da un sistema DLP che, data la natura portatile dei dispositivi, ha una risoluzione FullHD seppure l'hardware sia in grado di decodificare anche i video 4K ed è garantito per 30.000 ore di utilizzo. Ciò che cambia radicalmente però sono la luminosità e la diagonale dell'immagine: l'Xgimi, per quanto sia di ottima qualità, proietta un'immagine di 100” massimi con una luminosità di picco di 300 ANSI Lumen, mentre il Dangbei Neo è in grado di proiettare con una diagonale massima di 120” e ben 540 ANSI Lumen.

Insomma, in quanto a luminosità il “piccolino” di Dangbei è quasi in grado di “doppiare” il modello di Xgimi. Certo, stiamo comunque parlando di una luminosità che richiederà un ambiente con poca luce, ma ha un valore decisamente sopra la media della categoria (e della fascia di prezzo).

Come già detto poi, Dangbei Neo integra anche un buon sistema di messa a fuoco laser automatica ed è in grado di regolare in maniera del tutto autonoma anche la correzione trapezoidale, e qualora si volesse farlo manualmente entrambe le procedure risulteranno piuttosto semplici grazie ad una buona integrazione nel telecomando: con la pressione di un tasto, il Dangbei Neo metterà nuovamente a fuoco l'immagine proiettando un logo sul telo o la parete verso il quale è puntato, con un risultato molto preciso e decisamente veloce. E se si somma questo sistema di messa a fuoco, con la presenza di un buon correttore digitale della geometria dell'immagine (in grado di lavorare a ±30°) si arriva alla conclusione che l'Dangbei Neo non vi darà alcun problema quando lo utilizzerete in movimento.

Integra poi il WiFi 5, il Bluetooth ed è piuttosto buono per il gaming collegando delle console esterne: l'input lag generale è più che sufficiente per potersi godere la stragrande maggioranza dei giochi per Xbox Series X o per Ps5 ma, di nuovo, eviterei giochi in prima persona che si basano proprio sulla velocità di reazione dei giocatori.

Qualità video

Prima di parlare di qualità video nuda e cruda, il mio consiglio è sempre lo stesso: soprattutto con proiettori caratterizzati da una luminosità non proprio eccessiva, è sempre meglio evitare di proiettare le immagini sulle pareti. Perché certo, il risultato è (quasi) godibile, ma data la natura di questi dispositivi, è sempre meglio dotarsi di un buon telo di proiezione: i proiettori portatili non sono luminosi come quelli “fissi”, ed anche utilizzare un lenzuolo bianco potrebbe avere note negative.

Detto questo, la qualità video del Dangbei Neo è sorprendentemente buona, soprattutto se paragonata alle sue dimensioni compatte. Certo, non è paragonabile a quella di modelli più grandi, più risoluti e più luminosi, ma se paragonato a praticamente tutti i proiettori protatili del mercato, la qualità c'è e si vede ad occhio nudo.

Ad ogni modo, anche se non si tratta di un proiettore 4K, la qualità dell'immagine del Dangbei Neo è molto appagante: le immagini sono nitide, ben bilanciate e con un buon contrasto. E questo anche grazie a delle buone impostazioni di fabbrica che, all'occorrenza, possono essere bilanciate tramite una sezione ben precisa delle impostazioni nelle quali, tra le altre cose, si potranno modificare anche la correzione geometrica e lo zoom che però, ricordiamolo, sono solo digitali.

Qualità audio

E così come la qualità video, anche la qualità audio mi ha convinto. Ed è una cosa molto strana, perché il 99% dei proiettori portatili peccano proprio in quanto a prestazioni sonore. Dangbei Neo è dotato di due speaker da 6w compatibili con Dolby Audio che, anche grazie ad una rumorosità del sistema inferiore ai 24 dB, regaleranno un'esperienza di visione davvero piacevole.

Gli speaker si trovano ai lati del proiettore e, grazie al Bluetooth, permettono al Dangbei Neo di essere utilizzato anche come semplice cassa wireless. Insomma, partendo dalla certezza che gli speaker da 6w non sono estremamente potenti, in realtà quando si utilizza il proiettore le voci rimangono sempre intelligibili e gli effetti sonori o le musiche sono accompagnate dai bassi necessari.

L'unica vera pecca sta nel fatto che qualora si volesse collegare il proiettore a degli altoparlanti esterni, lo si dovrà fare o tramite la presa S/PDIF o tramite il Bluetooth e, diciamola tutta: il brand avrebbe potuto fare uno sforzo in più ed integrare un'uscita da 3.5mm.

Software

A differenza dell'Xgimi però, il Dangbei Neo non è animato da Android TV, bensì da un OS basato su Linux. Il che comporta prestazioni estremamente fluide in qualsiasi funzionalità eseguita, ma anche una serie di limitazioni relative alle applicazioni disponibili. Netflix, YouTube e Prime Video arrivano preinstallati, ma mancano altre piattaforme come Disney+ etc.

Integra uno store per il download delle app, ma non è minimamente paragonabile alle potenzialità offerte dal Play Store di Android che troviamo nei suoi diretti competitor. Va detto però, che Dangbei Neo è uno dei pochi proiettori ad essere certificati per Netflix: e, credetemi, non è un fattore da sottovalutare soprattutto considerando che gli Xgimi, ad esempio, non sono dotati di questa certificazione.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita del Dangbei Neo è di 699,00 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, lo potrete acquistare in sconto grazie ad un coupon di 70 euro, da applicare direttamente nella pagina del prodotto. Certo, si tratta comunque di un prezzo in media più alto rispetto agli altri proiettori portatili che si possono acquistare su Amazon, ma la cifra in sconto è più che giustificata dalla qualità generale del dispositivo.

La qualità dell'immagine proiettata e dell'audio riprodotto dal Dangbei Neo sono certamente superiori alla stragrande maggioranza dei modelli competitor venduti nella stessa fascia di prezzo e sì, il brand avrebbe potuto fare qualcosina in più in tutta una serie di piccoli dettagli, come pensare ad un sistema coprilente e a dei piedini con i quali regolare l'inclinazione del prodotto, ma ricordiamoci che stiamo parlando di un proiettore portatile che pesa meno di un chilo e mezzo che, tra le altre cose, è certificato Netflix.

Il vero limite di questo prodotto sta nel fatto che non integra alcuna batteria, il che vuol dire che si sarà sempre schiavi delle prese elettriche, e che il software non è basato su Android: il mio consiglio sarebbe quello di collegarlo ad una Google TV che, con poca spesa e tanta resa, aprirà le potenzialità di Android anche a questo proiettore.



