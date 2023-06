L’estate di Samsung comincia adesso: sconti fino al 20% con la promo Speciale Summer!

Le occasioni di Samsung Shop Online non finiscono mai e ogni momento è quello giusto per risparmiare: la nuova promozione, attiva durante il fine settimana, vi permette di ottenere uno sconto fino al 20% su TV, monitor ed elettrodomestici da incasso a marchio Samsung. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e quali sono i prodotti aderenti, insieme agli altri vantaggi dello store!

Samsung dà il via alla promozione Speciale Summer, con i primi sconti dell'estate

La nuova iniziativa targata Samsung Shop si presenta come una gustosa anticipazione di quelle che saranno le offerte dell'estate. Aspettando i veri e propri saldi tech, la promozione Speciale Summer permette di risparmiare fino al 20% su una selezione di prodotti delle categorie Elettrodomestici da incasso, TV e Monitor. Non dovete far altro che inserire nel carrello un prodotto idoneo e poi applicare il codice sconto WEEKEND: in questo modo riceverete uno sconto del 20% su TV e Monitor oppure un ribasso del 15% per gli Elettrodomestici da incasso aderenti alla promo.

Per scoprire tutti i prodotti idonei date un'occhiata alla pagina di Samsung Shop Online dedicata all'evento Speciale Summer (tramite questo link): non dimenticate di utilizzare il coupon WEEKEND nell'apposito campo presente nel carrello. Infine vi segnaliamo che l'iniziativa durerà solo per il fine settimana e terminerà alle 23:59 di lunedì 19 giugno.

E per facilitarvi ulteriormente le cose, di seguito trovate l'elenco completo dei prodotti in promozione (divisi per categoria):

Prima di lasciavi ai vostri acquisti su Samsung Shop Online vi ricordiamo che è possibile scegliere il Finanziamento a Tasso Zero e pagare la prima rata a ottobre 2023. Inoltre è presente la consegna al piano gratuita sui Grandi Elettrodomestici fino al 30 giugno e TV (50″ e superiori) fino al 3 luglio.

Contenuto realizzato in collaborazione con Samsung.

