Follie Samsung con Cashback: Galaxy Z Flip 4 a 379€ ed altri sconti assurdi!

Il primo lunedì di giugno comincia all'insegna delle occasioni grazie ad una nuova super promozione Samsung, con sconti assurdi grazie al Cashback. Acquista uno dei top di gamma targati Samsung e ottieni un rimborso: in alcuni casi il prezzo finale (comprensivo di Cashback) e davvero assurdo. Continua a leggere per scoprire tutte le occasioni e sfruttare a pieno la nuova iniziativa del colosso tecnologico!

Ma come funziona l'iniziativa? Accedere alla promo Cashback di Samsung è semplicissimo: basta acquistare un dispositivo Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy S23 Series e Galaxy S22 dal 5 al 25 giugno 2023 inclusi. Una volta effettuato l'acquisto, il prodotto va registrato su Samsung Members (tramite questo link) entro il 16 luglio 2023; dopodiché ricevi un rimborso relativo al prodotto acquistato.

Di seguito trovate tutte le occasioni bomba, con il prezzo già scontato grazie al rimborso Cashback!

