iQOO Neo 7 Pro 5G nelle prime immagini e forse lo conosciamo già

Mentre in Cina abbiamo assistito al debutto dei nuovi modelli della serie Neo 8 (con performance di tutto rispetto), il mercato Global sta per dare il benvenuto a iQOO Neo 7 Pro 5G, dispositivo che promette buone specifiche ed un prezzo contenuto. La divisione indiana ha pubblicato anche le prime immagini dedicate al dispositivo ed è impossibile non notare una somiglianza con un altro smartphone, destinato però alla Cina.

iQOO Neo 7 Pro 5G è protagonista delle prime immagini: potrebbe trattarsi di un rebrand

iQOO Neo 7 Pro 5G potrebbe essere un rebrand di iQOO Neo 7 Racing: già si vociferava da un po' ed ora sembra quasi scontato. Il nuovo arrivato Global è protagonista di una serie di immagini, che ne svelano il look: il design è identico a quello del modello Racing cinese ed anche varie specifiche coinciderebbero. Il telefono presenta una sgargiante cover arancione, realizzata in pelle vegana; la fotocamera principale è inserita in un modulo ampio ed è composta da un trittico di sensori.

A muovere il “nuovo” smartphone Global iQOO Neo 7 Pro 5G ci sarebbe lo Snapdragon 8+ Gen 1, già avvistato anche su Geekbench. Volendo prendere per buona l'ipotesi rebrand, le specifiche sarebbero chiare: ci aspettiamo uno schermo AMOLED E5 da 6,78″ Full HD+ a 120 Hz e con luminosità di picco di 1.500 nit, una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 120W ed una fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con OIS, ultra-wide e macro.

La data di presentazione di iQOO Neo 7 Pro 5G è fissata per il prossimo 4 luglio (in India): non manca molto prima di scoprire tutti i dettagli ufficiali del nuovo modello Global!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le