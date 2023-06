ILIFE G80 è l’aspirapolvere senza fili essenziale, a meno di 100€

Pulizie intelligenti ma a quale prezzo? Non è necessario spendere una fortuna per passare ad un aspirapolvere senza fili in grado di regalare delle soddisfazioni. ILIFE G80 è un vacuum cleaner potente, dotato di una buona autonomia ed un prezzo accessibile ed ora diventa ancora più interessante sotto i 100€ grazie a GShopper!

ILIFE G80 in offerta lampo su GShopper: l'aspirapolvere senza fili leggero e potente!

Leggero, potente e dotato di uno stile minimale: questo è ILIFE G80. Si tratta di un aspirapolvere senza fili con una potenza di aspirazione di 22.000 PA, fino a 45 minuti di autonomia ed una pratica luce LED posizionata sulla spazzola; in questo modo è possibile individuare facilmente polvere e sporco.

Il vacuum cleaner adotta un sistema di filtraggio a 4 stadi, una testina flessibile (per raggiungere anche i punti più ostici) e non si fa mancare una serie di accessori per pulire tende e divani ed aspirare le briciole e polvere da punti particolarmente complicati (come la tastiera del vostro PC, ad esempio).

L'aspirapolvere senza fili ILIFE G80 scende a 99€, in offerta lampo su GShopper con l'immancabile spedizione dai magazzini europei dello store. Bastano meno di 100€ per portarsi a casa un prodotto completo ed efficiente, utile nelle pulizie di tutti i giorni!

