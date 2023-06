ROG Phone 6 x Diablo Immortal costa meno della metà: risparmi 733€ ma solo per poco!

Per festeggiare l'uscita di Diablo IV, ecco fare capolino un'occasione unica per mettere le mani su un pezzo da collezione. ROG Phone 6 x Diablo Immortal Edition è in offerta sullo store ufficiale ASUS ad un prezzo assurdo: lo sconto è di ben 733€, per una versione esclusiva caratterizzata da una confezione unica ed un look super accattivante!

ASUS ROG Phone 6 x Diablo Immortal Edition in offerta lampo: a questo prezzo è un'occasione d'oro

In termini di specifiche, ASUS ROG Phone 6 in versione Diablo Immortal presenta le medesime caratteristiche del modello standard: uno schermo AMOLED da 6,78″ a 165 Hz, lo Snapdragon 8+ Gen 1, 6.000 mAh di batteria, ricarica da 65W e AirTriggers integrati.

Il dispositivo arriva nella sola configurazione da 16 GB di RAM (LPDDR5) e 512 GB di storage; oltre ad una scocca a tema, è presente una confezione speciale (ispirata al Cubo Horadrico) e vari gadget (come la mappa di Sanctuary, una cover protettiva e non solo).

ROG Phone 6 x Diablo Immortal Edition è in offerta lampo sullo store ufficiale ASUS a soli 666€: si tratta di uno sconto di oltre il 50%, valido solo fino all'8 giugno.

