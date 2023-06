Apple salvaguarda la vista degli utenti con una nuova funzione di iOS 17

Esplorando la prima beta di iOS 17, gli utenti continuano a scoprire nuove funzioni che Apple non ha ancora annunciato ufficialmente. Una di queste è Screen Distance che proverà a salvaguardare la vista degli utenti di iPhone e iPad inviando una notifica nel caso in cui gli occhi siano troppo vicini allo schermo (una delle principali causa della compromissione della vista causata dai dispositivi elettronici).

Screen Distance avviserà gli utenti di essere troppo vicini allo schermo di iPhone e iPad

Screen Distance può essere attivata dalle impostazioni di sistema, alla voce Tempo di utilizzo > Screen Distance, ed è disponibile per tutti i modelli di iPhone e iPad dotati di Face ID. Questa funzione infatti sfrutta la fotocamera TrueDepth per quantificare la distanza dalla schermo ed inviare una notifica a tutto schermo (come quella che vedete nell'immagine) che avvisa che l'iPhone è troppo vicino agli occhi.

La notifica si attiva quando la distanza scende sotto i 30 centimetri per un periodo di tempo prolungato e può essere disattivata premendo il tasto continua una volta che ci si è allontanati a sufficienza dallo schermo. In questo modo, Apple si augura di poter salvaguardare la vista dei suoi utenti, scoraggiando le cattive abitudini.

Questa nuova funzione sarà disponibile per tutti quando iOS 17 arriverà ufficialmente su iPhone e iPad, presumibilmente nel mese di settembre in concomitanza con il lancio della nuova serie di iPhone 15.

Volete provare subito iOS 17? Consultate il nostro approfondimento e scoprite come installare subito la beta per sviluppatori in modo totalmente gratuito!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le