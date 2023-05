Smart Camera 3 è la prima telecamera di sorveglianza di Xiaomi in QHD+

Le telecamere di sorveglianza stanno diventando sempre più popolari nelle nostre case, ma c'è sempre qualcosa che lascia a desiderare: la risoluzione delle immagini. Xiaomi prova a risolvere il problema portando sul mercato cinese la Smart Camera 3, la prima videocamera della compagnia con un risoluzione QHD+ in grado di restituire immagini dettagliate e sempre a fuoco.

Xiaomi Smart Camera 3: gimbal a doppio motore, visione notturna e super risoluzione

Xiaomi Smart Camera 3 è una nuova telecamera di sorveglianza dotata di un sensore da 5 MP in grado di registrare immagini e video ad una risoluzione di 2960 x 1666 pixel (QHD+) in formato H.265, con una dimensione dei file inferiore del 50% rispetto al precedente H.264 (ovviamente senza perdita della qualità).

Grazie alla connettività Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz) questa videocamera può trasmettere le immagini in diretta tramite cloud, oppure registrare in locale su microSD. La videocamera è dotata di motore a doppio gimbal per il movimento orizzontale fino a 360° e orizzontale fino a 109°, mentre è disponibile anche la visione notturna per tenere sotto controllo gli ambienti domestici anche in condizioni di luce scarsa.

Grazie al microfono a due vie è anche possibile comunicate attraverso il dispositivo, è possibile per esempio comunicare con il corriere per dargli indicazioni su dove lasciare il pacco quando siamo fuori casa. La videocamera, ovviamente, funziona con l'app Mijia ed è perfettamente integrata con l'ecosistema della casa smart di Xiaomi.

Xiaomi Smart Camera 3 è disponibile in Cina tramite il sito ufficiale al prezzo promozionale di lancio di circa 33€ (259 yuan), mentre il prezzo di listino è di circa 37€ (279 yuan). Non è esclusa la commercializzazione di questo prodotto anche sui mercati internazionali vista l'attuale presenza dei modelli precedenti anche nel nostro paese.

