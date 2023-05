Honor celebra la Festa della Mamma con tante idee regalo, fino al 30% di sconto!

La Festa della Mamma è uno dei momenti più sentiti dell'anno: il 14 maggio festeggia la donna più importante della tua via con un regalo speciale grazie alle offerte dello store ufficiale Honor. Smartphone, tablet e indossabili del brand vengono proposti a prezzo scontato (con un risparmio fino al 30%) per un periodo limitato di tempo.

Le idee regalo Honor per la Festa della Mamma: tante occasioni su smartphone, tablet e non solo

Fino al 19 maggio, lo store ufficiale HiHonor si tinge di rosa in occasione della Festa della Mamma, con sconti sul meglio della tecnologia del brand. La promozione permette sia di acquistare a prezzo ribassato che di ricevere un extra sconto aggiungendo un accessorio al carrello: ad esempio, Honor Band 7 costa solo 29,9€ (invece di 59,9€) mentre gli auricolari true wireless Earbuds 2 Lite saranno disponibili a 35,9€ (anziché 69,9€).

Ma andiamo a dare un'occhiata ad alcune delle miglior occasioni disponibili nell'e-commerce della compagnia.

Tra gli smartphone in sconto per la Festa della Mamma troviamo un must have, quando si parla di stile: Honor 70 è l'ultima aggiunta alla serie e rappresenta di certo un regalo perfetto per le mamme sempre attente al look e amanti delle foto. Il dispositivo è equipaggiato con un elegantissimo schermo simmetrico Dual Curved, un pannello OLED da 6,67″, mentre la scocca posteriore (nella versione bianca) presenta una trama particolare e decisamente stilosa.

Honor 70 offre un'esperienza foto e video di tutto rispetto grazie alla fotocamera IMX800 da 50 MP, accompagnata da un modulo ultra-wide ed un obiettivo macro. Il resto del comparto comprende lo Snapdragon 778G+, il supporto alla connettività 5G, una batteria extra-large da 4.800 mAh e la ricarica SuperCharge da 66W.

Honor Magic 5 Lite è il “piccolo” della famiglia Magic, ma non ha proprio nulla da invidiare ai fratelli maggiori. Parliamo, infatti, di uno smartphone dotato di uno stile unico, caratterizzato da un modulo fotografico ad anello, una cover posteriore anti-impronte ed un bellissimo schermo OLED con bordi curvi da 6,671″ e con refresh rate a 120 Hz.

Fluido e scattante, Magic 5 Lite non è solo un gioiellino da guardare ma anche da impugnare (grazie al preso di soli 175 grammi ed uno spessore di 7,9 mm). Si tratta dello smartphone più sottile con una batteria sopra i 5.100 mAh; insomma, un'altra idea regalo davvero impeccabile, nel perfetto stile Honor.

Per le mamme più tech e magari amanti di film e serie TV, Honor Pad 8 rappresenta di certo il regalo più adatto. Si tratta di un pensiero diverso rispetto ad un telefono, ma di certo in grado di dare grandi soddisfazioni. Il tablet offre un ampio schermo FullView 2K da 12″, per un'esperienza di intrattenimento davvero immersiva.

Inoltre si tratta di un dispositivo elegante, con un corpo in alluminio, e votato alla massima portabilità (grazie ad un peso contenuto di circa 500 grammi). Grande attenzione anche alla parte audio, grazie alla presenza di otto altoparlanti a Grande Cavità posizionati simmetricamente su entrambi i lati. Non manca poi una batteria capiente – da 7.250 mAh – per non restare mai senza energia!

Questi erano alcuni dei prodotti Honor più interessanti per la Festa della Mamma: per tutte le idee regalo tech e per scoprire le altre offerte disponibili, date un'occhiata alla pagina dedicata all'evento! Qui trovate altri smartphone in offerta, indossabili e la possibilità di creare una cartolina personalizzata.

