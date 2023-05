NAVEE S65 costa 400€ in meno con doppio sconto: il monopattino premium che conviene!

Nuovo appuntamento con i mezzi per la mobilità elettrica a marchio NAVEE. Il brand partner di Xiaomi ha lanciato nei mesi scorsi il monopattino elettrico NAVEE S65, un modello che possiamo definire premium: si tratta di una soluzione attualissima, che diventa ancora più ghiotta grazie a questo nuovo codice sconto targato Geekbuying (con tutta la comodità della spedizione dall'Europa).

Codice sconto NAVEE S65: come risparmiare sul monopattino elettrico in offerta

Il nuovo S65 si presenta con un modello che possiamo definire “sportivo”, per la sua conformazione ottenuta grazie alla presenza del doppio sistema di sospensioni, oltre ad avere delle trame fluo su tutta la struttura. Le ruote sono degli pneumatici da 10″, adatti a più tipi di tracciato.

Anche la componente tecnica ed elettrica non scherza: infatti, abbiamo un potente motore da 500W, che grazie alla batteria da 46.8V/12.5 Ah permette di ottenere un'autonomia fino a 65 km. La batteria è poi ottimizzata e gestita dal sistema BMS. In termini di freni, abbiamo un doppio sistema elettrico sul davanti e a disco sul retro. Non manca una buona resistenza alla pioggia con certificazione IPX4. Per controllare la traversata, è presente poi un display LED ed è possibile monitorare il tutto anche tramite applicazione.

Il monopattino elettrico NAVEE S65 scende al miglior prezzo di sempre su Geekbuying con questa promo combo: il veicolo è in offerta lampo ed è possibile risparmiare ulteriormente con il nuovo codice sconto. Il prezzo scenderà a soli 699€, con un risparmio totale di circa 400€; inoltre è presente anche di avere la spedizione dai magazzini dello store situati in Europa.

