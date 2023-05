Il nuovo ventilatore a torre di Xiaomi rinfresca ed umidifica

Con la primavera iniziata da un po' e l'estate alle porte, Xiaomi si prepara all'arrivo del grande caldo portando sul mercato un nuovo ventilatore a torre in grado anche di umidificare l'ambiente circostante. Xiaomi Mijia Smart Evaporative Cooling Fan arriva in Cina in crowdfunding, ad un prezzo davvero interessante per il dispositivo 3-in-1.

Xiaomi Mijia Smart Evaporative Cooling Fan: il ventilatore a torre che umidifica l'ambiente

Xiaomi Mijia Smart Evaporative Cooling Fan è un ventilatore a torre diverso da quelli che siamo abituati a vedere nelle nostre case durante le stagioni più calde. Questo dispositivo è in grado di sfruttare tre diverse modalità di funzionamento, grazie al sistema di circolazione interna dell'acqua: ventilazione, raffrescamento e umidificazione.

Questo ventilatore è dotato di un sistema di connessione del serbatoio dell'acqua senza tubi, in modo da rendere estremamente semplice la pulizia, con la possibilità di aggiungere anche cubetti di ghiaccio per rendere l'aria ancora più fredda. Il modulo antibatterico a ioni d'argento, inoltre, consente di ripulire l'aria messa in circolazione, in modo da evitare allergie ed infezioni.

Grazie alle quattro palette oscillanti, il ventilatore può essere regolato in diverse modalità: ventilazione diretta, vento naturale, brezza notturna e vento freddo. Con un rumore massimo di 35.1 dB, il dispositivo può essere utilizzato anche di notte senza alcun tipo di fastidio.

Xiaomi Mijia Smart Evaporative Cooling Fan è disponibile in Cina in crowdfunding su Xiaomi Yuopin, al prezzo di partenza di circa 70€ (489 yuan). Al momento non sono disponibili informazioni per la commercializzazione del prodotto anche sui mercati internazionali.

