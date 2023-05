WhatsApp come Telegram: un video mostra le nuove emoji animate

Aggiornamento 17/05: una nuova versione di WhatsApp Desktop Beta introduce nuove emoji creare in collaborazione con Lottie. Trovate tutti i dettagli e le precedenti informazioni su questa nuove funzione per l'app di messaggistica istantanea direttamente all'interno dell'articolo.

WhatsApp sembra continuare ad ispirarsi liberamente all'app rivale Telegram per l'introduzione di nuove funzioni. Questa volta, in una nuova versione beta, sono apparse le Emoji animate, proprio come accade nella nota app di messaggistica istantanea dal colore blu. Presto, quindi, gli utenti di WhatsApp avranno la possibilità di esprimersi con delle nuove emoji.

WhatsApp sfrutterà le librerie Lottie per introdurre le emoji animate

Questa nuova funzione è apparsa nella versione beta di WhatsApp Desktop, ma arriverà facilmente anche su Android e iOS nel corso delle prossime settimane. Le emoji animate provengono da Lottie, una libreria ottimizzata che permette agli sviluppatori di creare facilmente le loro animazione personalizzate senza perdere qualità o cambiare le proporzioni delle immagini.

Seppur apprezzate da molti utenti, le emoji animate potrebbe non piacere a tutti: proprio per questo, WhatsApp metterà a disposizione la possibilità di disattivare questa nuova funzione direttamente dalle impostazioni, in modo da mantenere le classiche (e meno distraenti) emoji.

Come sempre, non è possibile prevedere quando questa nuova funzione sarà disponibile per tutti: potrebbero volerci settimane oppure mesi prima che lo sviluppo sia completo e che WhatsApp sia pronta ad arricchire anche la versione stabile con le emoji animate. In una futura versione dell'app, inoltre, arriveranno anche maggiori informazioni per i messaggi inoltrati.

Aggiornamento 17/05: la libreria si arricchisce di nuove emoji

Tramite un nuovo aggiornamento di WhatsApp Desktop Beta, Meta ha introdotto diverse nuove emoji animate realizzate con Lottie che andranno ad arricchire la libreria dell'app di messaggistica istantanea. Nel video qui sopra potete vedere in azione le emoji animate che si comportano esattamente come avviene su Telegram, con una visualizzazione più grande per mettere il risalto l'animazione. Non ci sono ancora dettagli sull'eventuale rilascio di questa nuova funzione per le versioni stabili di WhatsApp su Android e iOS.

