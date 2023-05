Roborock S8 è l’alleato delle tue pulizie: ricevi ben 110€ di sconto su Amazon!

Anche se le pulizie di primavera dovrebbero già essere complete, quelle quotidiane restano comunque un bel cruccio (specialmente per gli utenti meno tecnologici). Tuttavia, ormai sono sempre di più coloro i quali decidono di passare alle pulizie smart, magari con un bel robottino (in modo da puntare alla massima comodità). Stai pensando anche tu di passare ad un robot aspirapolvere e sei in cerca di una soluzione premium (ma sempre con un occhio al risparmio)? Allora Roborock S8 è l'alleato perfetto: tanta potenza, grande autonomia ed uno sconto di ben 110€ su Amazon!

Roborock S8 torna in sconto con Coupon Amazon: imperdibile a questo prezzo!

In termini di potenza di aspirazione, Roborock S8 non ha eguali (tra i vari robot dell'azienda): si tratta del modello più potente del brand, grazie ai suoi 6.000 PA. Il doppio della potenza del suo predecessore, per spazzare in modo più rapido ed efficace per tutta la casa (sia sui pavimenti che sui tappeti). Inoltre la spazzola DuoRoller permette di rimuovere lo sporco senza il timore di capelli e peli.

Oltre a fungere da aspirapolvere, Roborock S8 è anche un pratico robot lavapavimenti: è presente un sistema di lavaggio sonico che strofina fino a 3.000 volte al minuto e grazie alla funzione di sollevamento del mocio (fino a 5 mm) non ci sono rischi per i tappeti.

Il resto delle caratteristiche comprende un sistema di navigazione migliorato, il rilevamento degli ostacoli tramite luce strutturata 3D e la possibilità di gestire tutto grazie applicazione per smartphone.

Trovi Roborock S8 in offerta con Coupon su Amazon, ovviamente con l'immancabile e sempre gradita spedizione Prime: il robottino viene proposto con uno sconto di ben 110€! Per usufruire della promozione basta accedere alla pagina del prodotto e mettere la spunta alla voce “Applica Coupon 110€” presente subito sotto al prezzo; lo sconto sarà applicato direttamente al momento del check-out (e il prezzo scenderà a 589€, promo valida fino al 21 maggio).

