Apple M3 Pro, primi test: ecco quanto è più potente di M1 ed M2

Abbiamo già avuto modo di confrontare le specifiche fra M1 ed M2, ma Apple sta già testando quelli che saranno i primi dispositivi dotati di Apple M3 Pro. Della prossima serie Silicon abbiamo già parlato più volte, visto anche che saranno i primissimi chip a 3 nm mai prodotti da TSMC, nonostante i problemi riscontrati dalle fabbriche taiwanesi che potrebbero rallentarne il debutto.

Apple M3 Pro sarà il SoC di prossima generazione della serie MacBook Pro

Le indiscrezioni arrivano da Mark Gurman, noto leaker in ambito Apple, secondo cui i prossimi chip M3 sarebbero in fase di test per verificarne la compatibilità con le app di terze parti. Ma la parte interessante è quella relativa alle specifiche tecniche, messe a paragone con quella dei modelli precedenti:

M1 Pro M2 Pro M3 Pro CPU 6 core ad alte prestazioni

2 core ad efficienza energetica 6 core ad alte prestazioni

4 core ad efficienza energetica 6 core ad alte prestazioni

6 core ad efficienza energetica GPU 14 core 16 core 18 core Memorie 32 GB 32 GB 36 GB

Quello che vediamo è un incremento graduale per processore computazionale e grafico, aumentando di 2 i core ad alta efficienza energetica e i core grafici, oltre a 6 GB in più di memoria integrata. La macchina su cui sarebbe stato testato Apple M3 Pro è un inedito MacBook Pro con macOS 14.0, il cui debutto sugli scaffali è previsto per il 2024. Volendo speculare ulteriormente, il futuro M3 Max potrebbe quindi avere una CPU a 14 core e GPU a 40 core rispetto ai 12 e 38 core di M2 Max. Discorso differente per M3 Ultra, che potrebbe spingersi fino a una CPU a 28 core e GPU a oltre 80 core ma al netto del fatto che M2 Ultra non è mai stato lanciato e che M1 Ultra conta su CPU a 20 core e GPU a 64 core.

Resta il fatto che quest'estate arriveranno i primi MacBook M2 arriveranno quest'estate, nella speranza che le vendite si risollevino vista la crisi di vendite del mercato PC.

