Redmi 12 in arrivo in Europa: leak svela specifiche, prezzo e data

La nuova serie di mid-range della costola di Xiaomi sta per ricevere un nuovo modello: si tratta di un dispositivo atteso, come da tradizione. Un leak svela quasi tutto di Redmi 12 Global: specifiche, informazioni sui prezzi e perfino la presunta data di presentazione in Europa. Ecco cosa possiamo aspettarci dal prossimo budget phone della compagnia di Lei Jun.

Redmi 12 Global sta arrivando in Europa: spunta un leak con tutti i dettagli

Ovviamente quanto trapelato al momento non è stato confermato in via ufficiale ed è da considerarsi alla stregua di un rumor. Mancano immagini, quindi per ora non è dato di sapere quale sarà il design dello smartphone. In merito alla data di presentazione, pare che non manchi molto al lancio di Redmi 12 Global: il debutto in Europa sarebbe previsto per 2 giugno ad un prezzo di partenza di 199€ (per la versione da 4/128 GB, non è chiaro se sarà l'unica).

Il leak svela anche le possibili specifiche del telefono: Redmi 12 dovrebbe avere un corpo e un frame in plastica, con dimensioni di 168,60 mm × 76,28 mm × 8,17 mm per un peso di circa 199 grammi. Frontalmente ci sarebbe un display IPS TFT da 6,79″ con risoluzione Full HD+ (2460 x 1080 pixel), refresh rate da 90 Hz (con AdaptiveSync) e protezione Gorilla Glass 3.

Piccola delusione lato chipset: come anticipato in precedenza dovremmo trovare un SoC Helio G88 di MediaTek (leggermente anacronistico). Lato memorie si parla di 4/128 GB con uno slot micro SD. La batteria sarebbe un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 18W e una porta Type-C (non mancherebbe un ingresso mini-jack per le cuffie). Anche il software potrebbe far storcere il naso dato che si parla di Android 12, tramite MIUI 13.

Infine, il comparto fotografico: una tripla camera da 50 + 8 + 2 MP con grandangolo e macro ed un modulo selfie da 8 MP.

