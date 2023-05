Recensione Proscenic X1: con questo robot aspirapolvere avrai casa sempre pulita a meno di 400 euro

Ormai l'azienda la conosciamo più che bene. Proscenic nel tempo è diventata sinonimo di un ottimo rapporto qualità prezzo, l'abbiamo apprezzata con il suo 850T, con l'M8 Pro, e con i tantissimi aspirapolvere ciclonici che abbiamo provato negli ultimi mesi. E se c'è una cosa che abbiamo capito del brand è che, a differenza di molti suoi competitor, tende sempre ad offrire ai propri utenti prodotti con caratteristiche di buon livello, venduti a prezzi accessibili.

Ed è proprio il caso del Proscenic X1, un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di base di autosvuotamento che tende a risolvere un problema piuttosto importante: grazie al suo spessore ridottissimo, è davvero in grado di infilarsi anche sotto a quei mobili e a quei divani in cui gli altri modelli della categoria potrebbero aver problemi.

La cosa bella, poi, è che nonostante il prezzo di lancio scontato del Proscenic X1, il brand ha lanciato anche il suo “fratello minore”: si chiama Proscenic V10, costa circa 160 euro in meno del modello più grande, ma non è dotato di base di auto-pulizia ed ha una batteria leggermente meno capiente.

Recensione Proscenic X1: caratteristiche, potenza e prezzo del robot aspirapolvere economico

Design e materiali

Il Proscenic X1 continua a portare con sé il tipico design dell'azienda. Le forme sono semplici, e non c'è alcun elemento estetico che spicca particolarmente. Tutto il robot è realizzato con un policarbonato solido e di un colore molto elegante, ma nella parte centrale del dispositivo non è presente alcuna torretta laser che, in genere si trovano nei dispositivi di questa categoria.

Anche per questo, il Proscenic X1 può essere definito come uno dei più sottili della categoria: con i suoi soli 7.4 cm di spessore questo robot è in grado di infilarsi praticamente ovunque, anche sotto quei mobili più bassi in cui i suoi competitor non riescono ad andare, riuscendo quindi a pulire anche le zone meno accessibili.

Questo però non vuol dire che non disponga di un buon sistema di navigazione: nella parte frontale del Proscenic X1 è stato integrato il NeuVis LiDar che, per definizione è un sistema diverso e che non riesce a scansionare la casa a 360° come succede con la torretta laser, ma funziona comunque piuttosto bene.

Molto semplice anche il design della base di autosvuotamento. Il colore è identico a quello del robot principale e il punto di aspirazione è posizionato nella zona anteriore, ciò che però è diverso in generale è la forma stessa della stazione. In tutta sostanza, è a tutti gli effetti più larga e meno alta della stragrande maggioranza delle stazioni di ricarica e auto pulizia a cui siamo abituati, ma questa caratteristica la rende tra le più compatte del mercato.

In questo modo, potrete posizionarla anche sotto i mobili più bassi, a patto che abbiate abbastanza spazio superiore per poter accedere al vano in cui è stato posizionato il saccetto della polvere da 2.5L che, con la sua capienza, può durare anche un paio di mesi.

Molto interessante poi la presenza di una lampada UV integrata nella zona di raccolta della polvere nella torretta, che ha lo scopo di sterilizzare il vano ed evitare il formarsi di cattivi odori.

Non dimentichiamoci poi che stiamo parlando di un robot che non solo aspira lo sporco, ma che lava e lucida i pavimenti che utilizza un contenitore unico per entrambi gli scopi: è combinato e riesce a contenere 290 ml di polvere e 305 ml di acqua. E, certo, non si tratta dei contenitori più grandi visti in un dispositivo del genere, ma sono più che sufficienti per la gestione delle pulizie in un appartamento di circa 120 mq.

Il lavaggio dei pavimenti avviene con un mop di tipo tradizionale che però, grazie ad un sistema di vibrazione chiamato Vibright, è in grado di vibrare fino a 3000 volte al minuto per evitare anche lo sporco più ostinato: è un sistema più efficace del singolo panno che viene “trascinato” dai robot, tuttavia è meno incisivo dei sistemi a doppi moci rotanti che però si trovano su prodotti che costano almeno il doppio di questo Proscenic X1.

App e funzionalità

La gestione del Proscenic X1 avviene tramite l'applicazione Proscenic Home, ossia quell'app con cui l'azienda ha pensato di accentrare tutti i dispositivi del suo ecosistema, un po' come fa Xiaomi.

Una volta creata la planimetria della casa (l'app è in grado di gestire 5 mappe diverse), tramite l'applicazione si potranno impostare dei muri virtuali (oltre i quali il robot non procederà), oppure escludere delle intere zone della casa. Grazie al sistema di mappatura 3D, la planimetria viene generata con una buona precisione e l'applicazione è in grado di suddividere, in via del tutto autonoma, le varie stanze della casa.

Nell'applicazione è inoltre possibile gestire le pulizie programmate, controllare il resoconto delle pulizie e lo stato di usura degli accessori (come filtro e spazzole) ed accedere ad una guida che aiuterà l'utente all'associazione con Alexa, in modo da gestire la pulizia anche con la voce.

Potenza d'aspirazione e qualità del lavaggio

Ad animare il Proscenic X1 ci pensa un motore in grado di garantire una potenza d'aspirazione di 3000 Pa, che vengono accompagnati da 4 livelli di diffusione del flusso d'acqua. Sia chiaro, i robot lavapavimenti in realtà più che lavare lucidano, ma il risultato è comunque piuttosto buono.

Qualora inoltre si decidesse di utilizzare anche la funzione mop, con la quale il robot spruzzerà dell'acqua sul pavimento (che vi consigliamo di arricchire con dell'aceto di vino bianco), si potrà scegliere tra 4 diversi livelli di intensità, in modo che la capienza del serbatoio possa essere sufficiente anche per un'intera fase di pulizia di un ambiente di grosse dimensioni, evitando la necessità di riempirlo a metà pulizia: la modalità mopping si attiverà automaticamente al montaggio della struttura per il panno in microfibra.

Buona la rumorosità, che con i suoi 65 dB massimi non risulta troppo fastidiosa, ma ciò che è davvero rumoroso è il processo di svuotamento: al termine di ogni pulizia, il robot torna alla sua base di ricarica e svuota il contenitore dello sporco emettendo un rumore decisamente alto ma necessario, per via del compressore utilizzato per aspirare lo sporco nel sacchetto posizionato nella torretta.

Ad ogni modo, nei nostri test il Proscenic X1 è riuscito ad aspirare praticamente qualsiasi cosa, dalla polvere ai capelli, dai peli di animali agli intrugli strani che spargo sul pavimento ogni volta che testo un robot aspirapolvere e lavapavimenti. Chiaramente però non è tutto perfetto: qualora dovessero essere presenti peli di animali o capelli lunghi, potrebbe capitare che si annodino attorno alla spazzola rotante laterale.

L'assenza della torretta laser poi, ha il contro di rallentare il processo di pulizia: con nostri test, per pulire il solito ambiente in cui proviamo questi robot, abbiamo notato che il Proscenic X1 impiega circa 20 minuti in più dei suoi concorrenti.

Autonomia della batteria

Ciò che proprio non mi ha fatto impazzire è la batteria di cui è dotato il robot. Certo, con i suoi 3200 mAh è comunque in grado di garantire una buona autonomia, ma qualora l'ambiente da pulire dovesse essere superiore ai 100 mq e lo si volesse pulire al massimo della potenza d'aspirazione, si potrebbero avere dei piccoli problemi di ricarica.

E se si somma la batteria sottodimensionata alla “lentezza” derivante dall'assenza della torretta laser, si giunge facilmente alla conclusione che il Proscenic X1 è un modello perfetto per gli appartamenti di piccole e medie dimensioni, ma non di più.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo del Proscenic X1 è di 499,00 euro ma, in occasione del lancio, sarà possibile acquistarlo a 399,00 euro su Amazon. Qualora vogliate risparmiare qualcosina, vi consiglio di optare per il suo fratello minore il V10 che costa 269 euro, ma ha una batteria un po' meno capiente e non è dotato del sistema di autosvuotamento.

Certo non è un prodotto perfetto, ma contestualizzato in un appartamento grande massimo 100 metri quadrati mette a disposizione degli utenti una buona qualità di pulizia ad un prezzo conveniente. Poi, certo, aspira, lava, si autopulisce, è un pochettino più lento dei suoi competitor ma l'assenza della torretta laser gli permette di raggiungere tutti quegli anfratti di casa in cui un altro robot avrebbe difficoltà.



