La Polizia di New York regala gli AirTag: aiutano a prevenire i furti

Negli ultimi tempi New York sta combattendo con un fenomeno che purtroppo nel nostro paese conosciamo fin troppo bene: il furto delle automobili. In una conferenza stampa tenuta al municipio, il New York Police Department ha annunciato che donerà ai cittadini ben 500 AirTag di Apple per aiutare a fermare i furti.

Le automobili sono più sicuri con gli AirTag di Apple e il NYPD ne regala 500

Il sindaco di New York Eric Adams ha annunciato l'iniziativa nel corso di una conferenza stampa tenutasi lo scorso weekend: in collaborazione con l'associazione Better New York, la città e il dipartimento di polizia metteranno a disposizione dei cittadini ben 500 AirTag di Apple, in modo del tutto gratuito.

L'iniziativa mira a scoraggiare i ladri d'auto, che sapendo che l'oggetto del desiderio è tracciato con l'aiuto di un dispositivo esterno e facilmente ritrovabile, potrebbero desistere dal compiere il furto. Nel 2022, il fenomeno dei furti d'auto è cresciuto del 13% a New York e del 24% nell'area del Bronx. Proprio in questo quartiere, infatti, saranno destinati la maggior parte degli AirTag gratuiti.

“Questo semplice dispositivo nascosto in una macchina è un eccellente metodo di tracciamento. Può essere monitorato in modo molto semplice e visualizzare in tempo reale la posizione del veicolo” ha dichiarato il sindaco Adams. Speriamo che questa iniziativa possa essere d'esempio e stimolare l'utilizzo dei dispositivi smart che facilitano il tracciamento di oggetti e veicoli, proprio come quello che sta sviluppando anche Google.

