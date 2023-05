Le futuristiche stazioni NIO Power Swap arrivano in Europa

Bastano 5 minuti per passare da una batteria scarica a una totalmente carica: è questa la “magia” che si nasconde dentro alle stazioni NIO Power Swap. Di tutte le compagnie cinesi che producono auto elettriche, NIO è senz'altro una delle più promettenti e intriganti, avendo dalla sua tecnologie che non avevamo mai visto prima nel mondo dell'automotive. E dopo aver costruito la sua infrastruttura in madre patria, adesso le stazioni NIO sono presenti anche in Europa, con collaborazioni strategiche che puntano a diffonderle ulteriormente.

NIO sta portando la tecnologia Power Swap anche nelle sue stazioni in Europa

Il concetto dietro alla tecnologia NIO Power Swap è tanto semplice quanto efficace: anziché collegare l'auto al caricatore (cosa che si può ovviamente fare comunque), ci si reca a queste stazioni, alimentate da oltre 1.400 brevetti NIO. A questo punto, fanno tutto loro: l'auto viene allineata al loro interno, viene sollevata e da sotto sbuca un braccio robotico che procede a smontare il parco batterie e sostituirlo con uno carico al 90%, il tutto in soli 5 minuti. A quel punto, il parco batterie viene controllato e ricaricato in modo da renderlo pronto per l'installazione nella prossima auto che verrà a fare rifornimento; ogni stazioni può effettuare 312 sostituzioni al giorno e tenere 13 parchi batterie, ma ci sono in test le nuove Power Swap Station 3.0 che salgono a 408 sostituzioni giornaliere e 21 parchi immagazzinati.

Il costo dell'operazione ammonta a circa 10€ a sostituzione (più 0,20€ per kWh) oppure si può optare per l'abbonamento NIO BaaS (Battery as a Service), che per circa 130€ include un tot di “ricariche”. Una tecnologia del genere porta con sé altri vantaggi: oltre ad abbattere notevolmente le tempistiche di ricarica, la semplicità di sostituzione delle batterie fa sì che il mercato dell'usato risulti meno rischioso per l'acquirente, in quanto le batterie fornite dalle stazioni NIO vengono sempre controllate lato integrità e sicurezza. Dopo aver costruito una fabbrica in Ungheria per la loro costruzione, le stazioni NIO Power Swap sono iniziate a spuntare anche in Europa. Attualmente ce ne sono 16 fra Olanda, Norvegia, Svezia, Germania e Danimarca, ma l'obiettivo è di arrivare a 120 stazioni in Europa entro il 2023 (oltre che ), anche in alleanza con altre compagnie. È notizia di questi giorni la partnership con Shell, da cui è nata la prima stazione in Olanda, e con Mer ed EnBW, per aggiungere alle loro stazioni di ricarica europee anche uno spazio Power Swap per gli utenti NIO.

Fra le tecnologiche NIO ha sfoggiato negli anni ci sono anche le portentose colonnine di ricarica ultra-rapida a 500 kW, ma c'è anche l'obiettivo di espandere il catalogo allargandosi anche a smartphone e smartwatch.

