Dual Magnetic Super Dynamic Unit: le nuove cuffie Xiaomi economiche e potenti

Xiaomi ha lanciato in queste ore in Cina un nuovo paio di cuffie con cavo e jack da 3.5 millimetri che prendono il nome di Dual Magnetic Super Dynamic Unit. Questa soluzione audio per gli amanti delle cuffie cablate garantisce la certificazione Hi-Res per un comparto sonoro di altissima qualità. Il linea con tutti i prodotti dell'azienda cinese, anche in questo caso il prezzo vi lascerà sorpresi.

Audio Hi-Res e vibrazione magnetica per le nuove cuffie con filo di Xiaomi

Le cuffie Xiaomi Dual Magnetic Super Dynamic Unit sono dotate di un micro diaframma in silicone liquido che cattura i dettagli sonori ad una frequenza molto ampia, garantendo una qualità del suono davvero ottima e senza distorsione. La vibrazione del diaframma avviene tramite forza magnetica, quindi la riproduzione audio è ricca di dettagli sonori sempre molto precisi.

Queste nuove cuffie sono realizzate in lega di alluminio, con un gommino sul terminale che garantisce un maggiore comfort quando vengono indossate. Lungo il filo è posizionato il controller per i comandi, realizzato in metallo e dotato di tre pulsanti per audio e riproduzione. Il cavo è lungo 128 centimetri, mentre le cuffie hanno un peso di soli 14.7 grammi, una potenza di 5 mW e una frequenza compresa tra 20 Hz e 20 kHz.

Come accennato in precedenza, il prezzo vi stupirà: Xiaomi infatti propone sul mercato cinese le nuove Dual Magnetic Super Dynamic Unit a circa 18€ (129 yuan). Una soluzione economica e potente che purtroppo non sappiamo se arriverà mai sul mercato internazionale.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le