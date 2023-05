Zuckerberg sfida Musk: Instagram sarà la nuova rivale di Twitter

P92, Project 92, Barcelona: sono tutti nomi in codice dietro cui si cela il nuovo progetto a cui starebbe lavorando Meta dietro le quinte, cioè un diretto rivale di Twitter. Lo slogan pensato in fase di preparazione è l'”Instagram per i tuoi pensieri“, visto che l'app si ricollegherebbe in maniera diretta alla celebre piattaforma di condivisione foto (o forse sarebbe meglio dire Storie e Reels). A svelarlo è la sviluppatrice Lia Haberman, che rivela di un incontro segreto (ma evidentemente non così tanto) fra Meta e alcuni creatori di contenuti selezionati per mostrargli la nuova app in anteprima.

Una nuova versione di Instagram è in lavorazione, e sarebbe l'app rivale di Twitter

Se sin da subito se n'è parlato come di un rivale di Twitter è perché sarebbe sostanzialmente un social network testuale, così come quello di Elon Musk, che però non nascerebbe dal nulla come i vari Mastodon e Bluesky ma che consentirebbe agli utenti di loggarsi con il proprio account Instagram e ritrovarsi così i follower che già si hanno. Una volta iscritti, gli utenti avranno a disposizioni fino a 500 caratteri per i propri post, più dei 280 di Twitter ma meno dei 10.000 di chi è abbonato a Twitter Blue, anche perché la piattaforma di Meta sarà gratuita e a quanto pare priva di pubblicità ma anche di monetizzazione (almeno all'inizio). Oltre a scrivere, si potranno anche inserire foto, video (non oltre i 5 minuti) e link web, tutte novità che dovremmo scoprire durante il mese di giugno 2023.

