Google Home si rinnova: nuova UI e più interazione con orologi e tablet

Dopo aver partecipato alla creazione dello standard Matter, al Google I/O 2023 sono state presentate ulteriori migliorie per il mondo della domotica, grazie all'aggiornamento di Google Home. Se n'era già parlato in passato e adesso è ufficiale: Big G ha deciso di rinnovare l'esperienza utente introducendo una nuova interfaccia e nuove funzionalità che migliorano e arricchiscono il funzionamento della propria casa smart.

Ecco tutte le novità di Google Home presentate al Google I/O 2023

Google Home dà quindi il benvenuto a un nuovo layout a 5 schede: basta cliccare sulle icone in basso per switchare fra Preferiti, Dispositivi, Automazioni, Attività e Impostazioni. Dalla schermata principale (quella dei Preferiti) si ha un rapido accesso alle varie scorciatoie (personalizzabili) per attivare/disattivare i prodotti domotici connessi così come un'anteprima di quello che stanno riprendendo le videocamere di sorveglianza. Nelle schermate Dispositivi e Automazioni è possibile configurare il tutto in maniera più profonda, mentre in quella delle Attività si ha una lista cronologica delle notifiche inviate da videocamere, videocitofoni e dispositivi vari.

A proposito di videocamere, Google ne ha migliorato l'interazione: basta cliccare sulla relativa scorciatoia per avere un feed con tutte le riprese assieme, e la cronologia video permette di vedere più rapidamente quali eventi sono stati catturati e memorizzate in ore di filmati. Sempre al Google I/O 2023 è stato annunciato Wear OS 4, e anche il major update per smartwatch porta con sé migliore in tal senso, potendo ricevere notifiche dalle videocamere. Parlando anche di tablet, l'app è stata ottimizzata affinché sfrutti al meglio la visualizzazione in orizzontale e verticale. Fra le novità c'è anche un pannello esclusivo per i Pixel, cioè una nuova icona nella schermata di blocco e nelle impostazioni rapide su cui cliccare per aprire una schermata contenente varie scorciatoie per controllare la domotica.

La nuova app Google Home sarà disponibile gradualmente per tutti a partire dall'11 maggio, mentre per la nuova interazione con le videocamere sarà aggiunto il supporto ai modelli di 1° generazione da luglio, le ottimizzazioni per smartwatch dal 15 maggio e quelle per tablet da giugno mentre la schermata esclusiva Pixel è disponibile su Pixel 7a, Pixel Fold e da giugno su Pixel Tablet, e prevedibilmente sugli altri Pixel nel corso dei prossimi mesi.

