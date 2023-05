Google Chrome si aggiorna: cambiare i temi è più facile e intuitivo

Lo scorso aggiornamento che ha reso Chrome meno famelico di RAM e batteria è stato gradito da chiunque utilizzi il browser di Google, mentre oggi ce n'è un altro che punta agli amanti della personalizzazione dei temi. Forse non lo sapete, ma è possibile modificare l'aspetto dell'app su PC e renderla più vicina ai propri gusti estetici, che si tratti di cambiarne semplicemente gli accenti di colori o addirittura incorporare delle immagini al suo interno. E con l'ultimo update rilasciato, questa possibilità è stata resa ancora più semplice e funzionale.

Migliora la personalizzazione dei temi all'interno di Google Chrome: come usarli

Una volta aggiornato Google Chrome all'ultima versione, basta aprire una nuova tab e cliccare in basso sul pulsante “Personalizza questa pagina“, indicato dall'icona della matita. Si aprirà una tendina laterale sulla destra, dove è possibile cambiare il tema e vedere le modifiche in tempo reale, che si auto-salvano nel mentre le si effettuano.

Cliccando poi sul tasto “Cambia tema“, oltre a poter caricare una propria immagine qualsiasi da usare come sfondo si ha accesso a centinaia di temi realizzati da Google disposti in varie categorie, per ognuna delle quale è possibile abilitare il toggle “Cambia ogni giorno” per far sì che cambino in modo automatico ogni 24 ore. E se lo sfondo scelto vi piacesse e voleste scoprirne la provenienza, vi basterà cliccare sul link in basso a sinistra per essere reindirizzati al luogo su Maps dove è stata scattata la foto o al profilo del suo creatore.

