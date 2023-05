Mibro Earbuds M1 scendono a 20€: le TWS più economiche di Xiaomi Youpin!

La compagnia di Lei Jun ha molteplici partner ed aziende satelliti: si tratta di marchi di qualità, che hanno avuto l'approvazione della casa madre e hanno la possibilità di muoversi anche su Xiaomi YouPin. Tra questi troviamo Mibro, brand specializzato nella produzione degli indossabili, sia Watch che TWS. Avete bisogno di un paio di auricolari true wireless e puntate al massimo risparmio? Allora provate le cuffiette Mibro Earbuds M1: costano solo 20€ grazie a questo codice sconto targato Banggood!

Caratterizzate da un look sobrio ed elegante, le TWS Mibro Earbuds M1 sono la soluzione perfetta spendere meno senza troppe rinunce. Si tratta di auricolari true wireless con indossabilità in-ear, connettività Bluetooth 5.3, resistenza a liquidi e polvere IPX4, controlli touch.

Le cuffiette sono dotate di una custodia di ricarica con una batteria da 350 mAh: l'autonomia totale arriva fino a 40 ore mentre grazie al supporto alla ricarica rapida bastano solo 10 minuti per 1 ora di riproduzione musicale.

Gli auricolari true wireless Mibro Earbuds M1 sono disponibili in offerta con codice sconto su Banggood ad un prezzo super conveniente (solo 20€).

