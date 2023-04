La serie Realme 11 Global è più vicina di quanto pensiamo

Il prossimo mese l'azienda asiatica lancerà in patria i nuovi modelli della serie Number. Ma quanto ci sarà da attendere prima di vederli fuori dalla Cina? A quanto pare Realme 11, 11 Pro e 11 Pro+ potrebbero non tardare ad arrivare in versione Global: le ultime indiscrezioni sono decisamente ottimiste!

Realme 11, 11 Pro e 11 Pro+ Global in arrivo già dal prossimo mese: ecco le ultime novità

La data di presentazione della serie Realme 11 è fissata per il 10 maggio 2023: l'evento si terrà in Cina e ovviamente fa riferimento ai modelli lanciati in patria. Tuttavia, secondo un recente leak, il trittico di smartphone potrebbe arrivare in India molto presto. Non c'è ancora una data precisa, ma Realme 11, 11 Pro e 11 Pro+ potrebbero fare capolino sul mercato Global già nel mese di maggio.

Come sottolineato poco sopra, il leak fa riferimento all'India; tuttavia non è da escludere che anche il lancio alle nostre latitudini possa avvenire a stretto giro o magari a giugno (con tre terminali nuovi di zecca in tempo per l'estate).

Oltre alla serie 11, ci sarebbe anche un altro dispositivo in arrivo. Stiamo parlando di Realme Narzo N53 (nonostante Narzo N55 sia stato lanciato a metà aprile). Non ci sono ancora informazioni sul telefono, fatta eccezione per i tagli di memoria (4/64 GB e 6/128 GB), la connettività (solo 4G) e le colorazioni, ossia Feather Black e Feather Gold. Il prezzo dovrebbe essere inferiore ai 144€ al cambio.

Per concludere, Realme 11 Pro sarà lanciato in versione Global nei tagli da 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB, nelle colorazioni Astral Black, Oasis Green e Sunrise Beige. La variante Pro+ avrà due configurazioni (8/256 GB e 12/256 GB) e gli stessi colori.

Volete conoscere tutti i leak e le conferme sulla serie Realme 11? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato!

