Netflix: lo stop agli account condivisi funziona e arriva negli USA, a breve anche da noi?

Netflix ha confermato che dal mese di marzo 2023 non sarà più possibile condividere l'account con persone estranee al proprio nucleo familiare. Gli amici che condividono la stessa password tra di loro, dovranno quindi munirsi di un nuovo account verso il quale si potrà trasferire il proprio profilo.

Aggiornamento 19/04: Netflix ha comunicato che nei prossimi tre mesi il blocco della condivisione delle password arriverà negli USA. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo.

Netflix blocca la condivisione degli account: da marzo il via alle nuove restrizioni

Nonostante in passato sia stata la stessa Netflix a celebrare la condivisione delle password per vedere i contenuti più popolari, l'azienda statunitense ha deciso di limitare in modo deciso questa prassi. A partire dalla fine di marzo 2023, infatti, saranno implementati maggiori controlli per la verifica dei dispositivi connessi ad account che dovranno risultare appartenenti tutti ad un solo nucleo familiare.

Nucleo familiare di Netflix e posizione principale: che cosa sono?

Per Nucleo Familiare, Netflix intendo un gruppo di persone che vivono nella stessa posizione della persona a cui è intestato l'account. Per esempio, si potrà continuare a condividere l'account con fratelli, sorelle e genitori sotto lo stesso tetto, ma non sarà più possibile “prestare” l'account ad amici che vivono lontano da noi.

Netflix, infatti, effettuerà dei controlli sugli indirizzi IP e gli ID dei dispositivi connessi, per verificare che si trovino tutti in una ragionevole distanza dalla posizione principale. Per dimostrare di appartenere allo stesso nucleo familiare, il dispositivo su cui viene utilizzato il servizio di streaming dovrà essere connesso alla stessa rete internet su cui si appoggia l'intero nucleo familiare.

“Quando qualcuno accede al tuo account da un dispositivo che non è associato al tuo nucleo domestico Netflix o se il tuo account viene utilizzato di continuo da una località esterna al tuo nucleo domestico, potremmo chiederti di verificare il dispositivo prima di che sia possibile guardare Netflix” si legge sulle pagine di supporto del servizio di streaming.

Agli utenti, inoltre sarà chiesto anche di impostare una posizione principale, dove l'account potrà essere utilizzare facilmente da tutto il nucleo familiare.

Posso utilizzare Netflix se sto viaggiando?

Netflix ha, fortunatamente, previsto questa eventualità. Nel caso in cui abbiamo necessità di allontanarci dalla posizione principale del nucleo familiare per un viaggio, una vacanza, oppure per lavoro, potremo segnalare l'avvenimento in modo da ottenere una verifica temporanea.

“Mentre sei in viaggio o se hai più di un indirizzo di residenza, desideriamo permetterti di usufruire di Netflix dove e quando vuoi. Se sei il titolare dell'account principale (o vivi con il titolare dell'account principale), non devi verificare il dispositivo per guardare Netflix. Se ti trovi lontano dal nucleo domestico Netflix per un lungo periodo di tempo, di tanto in tanto potremmo chiederti di verificare il dispositivo in uso.” specifica l'azienda statunitense.

Blocco della condivisione dell'account Netflix: da quando?

Netflix il 9 febbraio 2023 ha annunciato che da questa data le nuove restrizioni saranno in vigore in Canada, Nuova Zelanda, Portogallo e Spagna. Per concedere la possibilità di mantenere l'account condiviso, Netflix offre la possibilità di aggiungere un “membro aggiuntivo” al proprio abbonamento. In questo modo, fino a due persone in una posizione differente da quella principale potranno continuare ad utilizzare l'account. Quello che trovate qui sotto, è listino dei prezzi per il membro aggiuntivo.

Canada – 7.99 dollari canadesi per ogni membro aggiuntivo

dollari canadesi per ogni membro aggiuntivo Nuova Zelanda – 7.99 dollari neozelandesi per ogni membro aggiuntivo

dollari neozelandesi per ogni membro aggiuntivo Portogallo – 3.99€ per ogni membro aggiuntivo

per ogni membro aggiuntivo Spagna 5.99€ per ogni membro aggiuntivo

Il 19 aprile 2023, Netflix ha annunciato che la restrizione sulla condivisione delle password arriverà negli Stati Uniti e in altri paesi non ancora meglio identificati nei prossimi tre mesi, visti gli ottimi risultati ottenuti nei paesi dove è già attivo il blocco degli account condivisi.

In Italia, al momento, non è ancora nota la data dell'inizio delle nuove restrizioni sulla condivisione degli account.

Non ci resta che attendere l'implementazione delle nuove regole per capire quanto effettivamente restringenti esse siano.

