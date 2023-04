Un’app crasha? Google Play Store offre immediatamente la soluzione

Google ha annunciato una nuova funzione del Play Store che notificherà immediatamente la disponibilità di aggiornamenti per le app in caso di crash. Con un futuro aggiornamento dello store, infatti, gli utenti potranno immediatamente avviare l'aggiornamento dell'app malfunzionante nel caso in cui sia disponibile.

Un prompt notificherà la presenza di un aggiornamento dell'app in caso di crash

Tutti nel corso degli anni ci saremo imbattuti almeno in una volta in un app con problemi di crash, salvo poi scoprire la presenza di un aggiornamento in grado di risolvere i problemi. Con una futura versione del Google Play Store, in caso di crash il sistema controllerà immediatamente la presenza di un aggiornamento, lanciando un prompt che notifichi la disponibilità e faciliti l'installazione.

“Aggiorna l'app per risolvere il crash” si legge nella notifica, che fornisce in seguito i dettagli sull'applicazione come nome e dimensione dell'aggiornamento. “L'applicazione ha smesso di funzionare, ma l'ultimo aggiornamento potrebbe risolvere il problema. Installa l'aggiornamento e apri nuovamente l'app“.

Purtroppo l'aggiornamento non ha ancora una data di uscita certa: Google infatti ha tenuto a mostrare in azione la nuova funzione senza però chiarire quando sarà disponibile per tutti. Si tratterà di un aggiornamento del Google Play Store, quindi tutte le versione di Android compatibili potranno riceverla, anche senza la necessità di aggiornare il sistema operativo.

A partire dal prossimo anno, inoltre, il Google Play Store richiederà agli sviluppatori maggiore controllo sui dati utente raccolti, offrendo la possibilità di cancellare gli account anche senza dover riscaricare le app.

