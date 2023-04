Scegli un monopattino elettrico su Geekmall e risparmia fino a 225€ con Coupon

Tira arida d'estate, di giornate in spiaggia, deliziosi picnic, avventure in città da scoprire, viaggi e gite fuori porta. Quale che sia l'occasione, con un monopattino elettrico sarà di certo tutto più facile e divertente: un veicolo per spostarsi in modo agile e senza troppe preoccupazioni, in tutta sicurezza e con un occhio sia al risparmio che all'ambiente. Questo è il momento buono per passare alla mobilità green, grazie al nuovo Coupon Geekmall dedicato ai monopattini elettrici KuKirin!

Geekmall, monopattini KuKirin in sconto con Coupon: ecco le occasioni del momento

Il nuovo codice SAGR2WDR permette di ricevere uno sconto del 5% sulle soluzioni KuKirin/Kugoo presenti nello store Geekmall. Si tratta di monopattini elettrici affidabili e dotati di ottime performance, disponibili in varie fasce di prezzo: c'è il modello adatto ad ogni esigenza e per tutte le tasche.

Impossibile non partire proprio da Kugoo Kirin M3, il monopattino elettrico super accessibile, a meno di 500€ (con uno sconto di ben 225€). Si tratta di un veicolo dal corpo pieghevole, equipaggiato con un motore DC brushless da 500W, pneumatici (con struttura a nido d'ape) da 10″, fino a 40 Km di autonomia e doppio sistema di frenata.

Il dispositivo è in grado di affrontare salite con una pendenza di 24° ed è dotato di un pratico display per visualizzare tutti i parametri durante la corsa. Inoltre è presente lo sblocco tramite NFC ed un pratico lucchetto con combinazione per poterlo “aprire” da piegato.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti nell'articolo) prova a disattivare AdBlock.

Il passo successivo è rappresentato da Kugoo Kirin M4 Pro, un monopattino elettrico pieghevole potente e conveniente. Ancora stavolta abbiamo un motore da 500W, con l'aggiunta di ruote off-road da 10″ antislittamento e di una batteria di grandi dimensioni (48V 18Ah), per un'autonomia fino a 70-75 Km.

Ovviamente non manca un pratico display, così come un sistema di luci LED anteriore e posteriore (per la massima sicurezza). Presenti all'appello un sistema di ammonizzazione e una pedana antiscivolo migliorata.

La nostra panoramica delle migliori offerte su Geekmall si conclude con il modello KuKurin G2 Max. Anche a questo giro ci troviamo alle prese con un monopattino elettrico fuoristrada, con pneumatici da 10 x 2,75″ resistenti agli urti e all'usura.

Stavolta il motore è una soluzione brushless da 1000W, in modo da poter affrontare qualsiasi tipo di strada e pendenze fino a 30°. L'autonomia si spinge fino a 80 Km (la batteria è un'unità da 48V 20 Ah), è presente un sistema di ammonizzazione a quattro bracci, luci LED posteriori e anteriori, freni a doppio disco e 3 modalità di utilizzo.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il