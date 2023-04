GEEKOM e ASUS uniscono le forze per AS6: il mini PC perfetto per gaming e lavoro

GEEKOOM, in collaborazione con ASUS, annuncia il nuovo AS6: un mini-PC con processore AMD con prestazioni da top di gamma in grado di competere anche con il più blasonato NUC 13 Pro Arena Canyon di Intel. Il dispositivo nato dagli sforzi congiunti delle due compagnie potrebbe rappresentare la miglior scelta sia per il gaming che per il lavoro.

AS 6 sfida NUC 13 Pro di Intel: ecco il nuovo mini PC di GEEKOM e ASUS

GEEKOM AS6 è dotato di processore AMD Ryzen 9 6900HX affiancato dall GPU AMD Radeon Graphics 680M con memorie DDR5 che fornisce prestazioni superiori del 90% se comparate alla Intel Iris Xe Graphics presente nel NUC 13 Pro. Il design del PC (120 x 130 x 58 millimetri, con un peso di 900 grammi) permette di ottenere performance di alto livello senza avere la necessità di occupare la scrivania con ingombranti case per PC fissi.

Grazie alla collaborazione con ASUS, il modello AS6 può sfruttare le potenzialità del software MyASUS che permette di controllare il modo smart le ventole scegliendo diverse modalità d'utilizzo. Con l'opzione Quiet il mini-PC sarà super silenzioso, mentre con la modalità Performance le ventole andranno alla massima velocità per garantire il giusto raffreddamento della CPU.

In GEEKOM AS6 troviamo due SSD di tipo PCIe Gen4 M.2 per uno spazio di archiviazione fino a 2 TB, con memorie RAM dual-channel DDR5 fino a 32 GB, LAN RJ45, WiFi 6E e Bluetooth 5.2. Per quanto riguarda invece la dotazione I/O, troviamo una porta USB-C, due uscite HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e 5 porte USB di tipo A.

GEKOOM non ha ancora annunciato prezzi e disponibilità, ma il nuovo AS6 potrà essere acquistato tramite il sito ufficiale e Amazon. Non appena disponibili, troverete tutte le informazioni su prezzo e data di lancio in questo articolo.

