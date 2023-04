Headwolf WPad 3 è già qui, subito in offerta lancio a meno di 140€

Sono passati solo una manciata di giorni dal debutto del secondo capitolo su Banggood, ed ecco fare capolino già da ora il nuovo Headwolf WPad 3, in offerta lancio. Nonostante dal nome sembri un successore, in realtà si tratta più di una versione alternativa, dedicata a chi ha altre esigenze e punta a spendere meno.

Rispetto a WPad 2, infatti, abbiamo l'assenza del modello 4G. La connettività si limita al WiFi (ovviamente non manca il Bluetooth) ed è presente il GPS. Il nuovo Headwolf WPad 3 adotta un look leggermente diverso, ma con un layout della fotocamera simile (con un modulo rettangolare).

Il tablet arriva con a bordo Android 12 ed offre uno schermo IPS da 10,1″ HD; il chipset è una soluzione MediaTek MTK8183 con 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.1. La batteria è un'unità da 7.700 mAh ed è presente anche un pratico ingresso mini jack da 3,5 mm per le cuffie. Il corpo del tablet è sottile, realizzato in metallo.

Il nuovo tablet Hearwolf WPad 3 è disponibile all'acquisto su Banggood ed è già in offerta lampo a circa 140€: si tratta di un prezzo decisamente accessibile per un tablet completo (anche senza il 4G) ed affidabile.

