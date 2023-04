Headwolf WPad 2 è ufficiale: il nuovo tablet 4G arriva con un doppio sconto

Elegante, leggero e dotato di buone specifiche, il nuovo tablet Android Headwolf WPad 2 entra a gamba tesa nel settore dei modelli low budget: immancabile un'offerta lancio per risparmiare fin da subito, a cui si accompagna un codice sconto dedicato per far scendere ulteriormente il prezzo!

Codice sconto Headwolf WPad 2: specifiche e prezzo del nuovo tablet 4G LTE + WiFi

Dopo un timido inizio, il brand cinese Headwolf sta prendendo piede sempre di più grazie al rapporto qualità/prezzo inviabile. Il nuovo modello è dotato di un corpo in alluminio del peso di 450 grammi, spesso 7,3 mm e caratterizzato dalla presenza di un ampio schermo Full HD (1920 x 1200 pixel) da 10,1″ con certificazione TUV.

Headwolf WPad 2 è mosso dal processore Unisoc T616, con 8 GB di RAM (espandibili tramite Virtual RAM) e 128 GB di storage UFS 2.2. Il tutto è alimentato da una batteria da 6.600 mAh con ricarica da 20W. Lato software troviamo Android 12 mentre il resto delle caratteristiche comprende Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, supporto Dual SIM 4G LTE, una fotocamera da 16 MP, speaker stereo, un ingresso mini-jack e il GPS.

Se siete curiosi di saperne di più su questa gamma di tablet, date un'occhiata anche alla nostra recensione del precedente WPad 1.

Il nuovo Headwolf WPad 2, con supporto 4G LTE e WiFi, debutta su Banggood: il tablet è disponibile a prezzo ribassato (168€) grazie all'offerta lancio ed è possibile risparmiare ulteriormente grazie al codice sconto che trovate nel box in basso.

