La primavera arriva su Geekmall e porta tanti sconti e coupon

La primavera è arrivata anche su Geekmall portando con se una promozione che farà felice tutti gli appassionati di mobilità elettrica e chi è alla ricerca di un nuovo aspirapolvere per assicurarsi una casa sempre pulita. Grazie ai nuovi coupon offerti dal noto store, inoltre, è possibile massimizzare il risparmio in base alla propria spesa.

Tanti sconti su mobilità elettrica e cura della casa grazie alla nuova promozione Geekmall

La nuova promozione stagionale di Geekmall propone in sconto diversi prodotti, tra cui le bicilette elettriche di Eleglide, i monopattini Kugo Kirin, i robot aspirapolvere Roborock e Proscenic, le stazioni di ricarica Bluetti oppure le friggitrici ad aria di Involly. Per ottenere un maggior risparmio, inoltre, è possibile utilizzare uno dei codici sconto che trovate qui sotto che, in base alla propria spesa, arrivano ad offrire fino a 40€ in meno sui nostri acquisti.

GEEKMALLSG300 – 15€ di sconto con una spesa di almeno 300€

– 15€ di sconto con una spesa di almeno 300€ GEEKMALLSG500 – 25€ di sconto con una spesa di almeno 500€

– 25€ di sconto con una spesa di almeno 500€ GEEKMALLSG800 – 40€ di sconto con una spesa di almeno 800€

– 40€ di sconto con una spesa di almeno 800€ GEEKMALLSG4% – 4% di sconto su tutto

Per tutti i prodotti in offerta e maggiori informazioni sulla promozione, vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale di Geekmall, mentre questa che trovate qui sotto è una selezione dei migliori prodotti in offerta scelti appositamente per voi.

