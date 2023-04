La power station BLUETTI EB55 sfiora i 400€: è l’alleato delle tue vacanze!

La bella stagione è arrivata ed è tempo di pensare alle prime gite fuori porta (con il tempo sereno) e ai progetti per le vacanze. Per non restare mai senza corrente elettrica – al mare o in montagna – la soluzione è una power station: il modello EB55 di BLUETTI è imperdibile grazie a quest'offerta con codice sconto e c'è anche la spedizione dall'Europa!

Codice sconto BLUETTI EB55: la power station per ogni avventura

La power station BLUETTI EB55 è una soluzione portatile da 700W, in grado di alimentare fino ad 11 dispositivi contemporaneamente. Sono presenti quattro modalità di ricarica rapida, una porta Type-C PD da 100W, una batteria premium LiFePO4 da 537 Wh e la possibilità di utilizzare un pannello solare fino a 200W (non presente in confezione).

Un modello potente e discreto, non troppo ingombrante e in grado di regalare non poche soddisfazioni durante i tuoi viaggi e le gite fuori porta!

Stai cercando una power station potente, completa ed accessibile? Allora BLUETTI EB55 è la soluzione adatta grazie a quest'offerta con codice sconto targate Geekbuying. Inoltre è presente anche la spedizione gratis, direttamente dai magazzini europei dello store.

